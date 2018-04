Výsledky zkoušek systému OCS™ Lung INSPIRE byly zveřejněny v časopise Lancet Respiratory Medicine Journal.

Jak je uvedeno v publikaci, „studie OCS Lung INSPIRE je první prospektivní, multicentrická, randomizovaná, kontrolovaná studie v oblasti ex vivo plicní perfúze pro standardní bilaterální transplantaci plic. Jak primární účinnost, tak bezpečnostní koncové body byly splněny a výsledky studie ukázaly další klinické přínosy: zařízení OCS Lung významně snížilo primární dysfunkci štěpu stupně 3 (PGD3) během prvních 72 hodin po transplantaci plic. Podle našich znalostí je to první hlášená klinická preventivní terapie ke snížení výskytu závažných PGD3 v transplantaci plic. Toto snížení PGD3 ve skupině OCS se také překládalo do klinicky významné, ale ne statisticky významné kratší ventilace, jednotky intenzivní péče a doby hospitalizace."

Publikace také uvedla: „Zařízení OCS Lung navíc snižuje ischemický čas při transplantaci plic a současně umožňuje delší a bezpečné přechování alotransplantátu mimo tělo."

„Tato publikace je důležitým milníkem pro oblast transplantace plic. Poprvé jsme zveřejnili prospektivní klinické důkazy o tom, že existuje nová modalita ke snížení nejtěžší a časté klinické komplikace po transplantaci plic – PGD3," uvedl Dr. Gregor Warnecke, místopředseda kardiologického a hrudního transplantačního chirurgického oddělení v Hannoverské lékařské škole v Německu a hlavní zkoušející studie INSPIRE. „Chci poblahopřát mým spolupracovníkům ve studii INSPIRE a společnosti TransMedics za úspěšné dokončení této klíčové studie pro transplantaci plic," řekl Dr. Warnecke.

Dr. Waleed Hassanein, generální ředitel společnosti TransMedics, poznamenal: „Nedávná publikace výsledků studie INSPIRE v prestižním časopise Lancet Respiratory Medicine Journal je dalším základním kamenem rozsáhlého a rostoucího souboru klinických důkazů podporujících klinické přínosy Systému péče o orgány (OCS™) pro ex vivo perfúzi při transplantaci plic."

Globální přispěvatelé studie INSPIRE:

Gregor Warnecke, Dirk Van Raemdonck, Michael A Smith, Gilbert Massard, Jasleen Kukreja, Federico Rea, Gabriel Loor, Fabio De Robertis, Jayan Nagendran, Kumud K Dhital, Francisco Javier Moradiellos Díez, Christoph Knosalla, Christian A Bermudez, Steven Tsui, Kenneth McCurry, I-Wen Wang, Tobias Deuse, Guy Lesèche, Pascal Thomas, Igor Tudorache, Christian Kühn, Murat Avsar, Bettina Wiegmann, Wiebke Sommer, Arne Neyrinck, Marco Schiavon, Fiorella Calebrese, Nichola Santelmo, Anne Olland, Pierre-Emanuel Falcoz, Andre R Simon, Andres Varela, Joren C Madsen, Marshall Hertz, Axel Haverich, Abbas Ardehali

O společnosti TransMedics, Inc.

Společnost TransMedics, Inc. vyvinula systém péče o orgány (OCS™), revoluční technologii a multiorgánovou platformu s potenciálem zlepšit jak výsledky transplantačních pacientů, tak i celosvětově zvýšit počet transplantovatelných orgánů. Platforma OCS™ je jediným lékařským zařízením, které je schopno uchovat dárcovské orgány v optimálním stavu mimo lidské tělo a řeší aktuální omezení chladného úložiště. Systémy OCS™ Heart, OCS™ Lung a OCS™ Liver jsou označeny značkou CE a používají se v předních transplantačních centrech v Evropě, Austrálii a Kanadě. Do dnešního dne bylo v celosvětovém měřítku provedeno více než 950 úspěšných lidských transplantací s využitím systému OCS.

Společnost TransMedics Inc. je světová jednička v oblasti přenosné strojové ex-vivo perfúze dárcovských orgánů určených pro transplantaci a pro jejich vyhodnocování. Společnost sídlí v Andoveru ve státě Massachusetts. Byla založena s cílem naplnit potřeby většího počtu a lepší kvality orgánů určených pro transplantaci a vyvinula technologie, které zlepšují kvalitu orgánů, posuzují životaschopnost orgánů před transplantací a potenciálně zvyšují využití transplantačních orgánů k léčbě selhání srdce, plic, jater a ledvin v terminální fázi. Pro více informací navštivte webové stránky: www.transmedics.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/676300/TransMedics.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/676315/TransMedics_Logo.jpg

SOURCE TransMedics, Inc.

Related Links

http://www.transmedics.com