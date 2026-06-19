XCMG демонстрирует на AMM-2026 интеллектуальные решения для безуглеродной добычи полезных ископаемых, поддерживая трансформацию горнодобывающего сектора Центральной Азии

АСТАНА, Казахстан, 19 июня 2026 г. /PRNewswire/ -- Группа компаний XCMG недавно представила на 16-м Международном горно-металлургическом конгрессе в Астане, Казахстан (Astana Mining & Metallurgy Congress, AMM-2026) свои интеллектуальные решения для безуглеродной добычи полезных ископаемых, подтвердив свою долгосрочную приверженность поддержке экологичной и интеллектуальной трансформации горнодобывающей отрасли в Центральной Азии.

XCMG Showcases Zero-Carbon Smart Mining Solutions at AMM-2026, Deepening Its Presence in Kazakhstan

Конгресс AMM-2026, проходивший с 11 по 12 июня, собрал более 1500 делегатов из 16 стран, став одной из наиболее влиятельных международных площадок для горнодобывающей и металлургической отраслей. Председатель совета директоров XCMG Group и XCMG Machinery Ян Дуншэн (Yang Dongsheng) принял участие в пленарном заседании по приглашению Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан.

В ходе конгресса XCMG выступила с программным докладом и представила свое решение для безуглеродной добычи полезных ископаемых (Zero-Carbon Smart Mining Solution), продемонстрировав свои комплексные возможности в области постаки полного спектра экологически чистого электрифицированного оборудования и интеллектуальных технологий для горнодобывающей отрасли.

12 июня XCMG также провела в Астане специализированный форум по интеллектуальным решениям для безуглеродной добычи полезных ископаемых. Форум был посвящен вопросам экологической трансформации и интеллектуальной модернизации горнодобывающих предприятий в Центральной Азии, собрав представителей местных горнодобывающих компаний для углубленного обсуждения развития безуглеродных рудников и внедрения интеллектуальных технологий в горнодобывающие процессы.

«Мировая горнодобывающая отрасль ускоряет переход к более экологичным и интеллектуальным способам работы, — отметил Ян Дуншэн. — XCMG намерена и далее содействовать этой трансформации, предлагая комплексные линейки оборудования и решения, которые делают горнодобывающие предприятия более интеллектуальными, а их деятельность — более устойчивой. Мы продолжим расширять наше присутствие в Центральной Азии и укреплять наши позиции в Казахстане, сотрудничая с партнерами во всем мире для поддержки развития горнодобывающей отрасли и инженерного строительства посредством безопасных, надежных, эффективных и энергосберегающих машин и комплексных решений».

С 10 по 13 июня Ян Дуншэн также принимал участие в визите делегации провинции Цзянсу (Jiangsu) в Казахстан. На Китайско-казахстанской конференции по торгово-экономическому сотрудничеству (Цзянсу – Казахстан), состоявшейся в Астане 12 июня, он выступил от имени предприятий провинции Цзянсу и поделился практическим опытом группы XCMG по обслуживанию горнодобывающих компаний Казахстана.

На свинцово-цинковом руднике в Карагандинской области техника XCMG должна была работать круглосуточно в сложных условиях, включая 5-километровый подъемный маршрут транспортировки, экстремальные колебания температуры и высокий уровень абразивного износа, вызванного острыми фрагментами руды. Перед разработкой решения техническая команда XCMG провела детальную оценку условий эксплуатации и потребностей заказчика непосредственно на объекте. После шести месяцев полевых испытаний суточный объем перевозок на одну машину превысил проектный показатель на 12%, после чего заказчик включил данную модель в число основных рабочих машин и разместил дополнительный заказ на новую партию.

На золоторудном месторождении «Пустынное» два электрических погрузчика XCMG в среднем работают по 15 часов в сутки, а максимальная продолжительность их непрерывной эксплуатации превышает 20 часов. Эти машины стали одними из первых горных машин на чисто электрическом приводе в Казахстане, введенных в регулярную эксплуатацию, способствуя внедрению решений XCMG в области беспилотных парков техники и комплексной электрификации горнодобывающего сектора и демонстрируя, каким образом электрическое горное оборудование может одновременно повышать эксплуатационную эффективность и улучшать экологические показатели предприятий.

Группа компаний XCMG вышла на рынок Казахстана в 2001 году. Сегодня ассортимент ее продукции включает краны, землеройную технику, дорожные машины, экскаваторы, сваебойные установки и транспортные средства специального назначения, а совокупный объем поставок в страну превысил 40.000 единиц техники. Компания XCMG Kazakhstan, зарегистрированная в Алматы в 2017 году как дочерняя структура XCMG, начала полноценную деятельность в 2019 году и наладила локализованные процессы в таких сферах, как поставка оборудования, таможенное оформление, складирование, техническое обслуживание, управление дилерской сетью и обучение персонала.

Имея в своем активе более двадцати лет присутствия на рынке Казахстана, XCMG продолжает расширять спектр услуг по полному циклу обслуживания для клиентов в энергетическом, промышленном, транспортном, горнодобывающем и инфраструктурном секторах.

В дальнейшем XCMG намерена еще интенсивнее применять свое экологичное оборудование, интеллектуальные технологии и локализованную сервисную сеть для предоставления более индивидуализированных решений в области строительной техники в Казахстане и в Центральной Азии в целом.