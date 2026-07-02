XCMG entrega a Sarens una flota completa de grúas sobre ruedas y orugas

XUZHOU, China, 2 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- La división de maquinaria de elevación de XCMG ha proporcionado una solución de elevación integrada al Grupo Sarens de Bélgica, uno de los mayores proveedores mundiales de alquiler de grúas y transporte de cargas pesadas. El paquete está formado por grúas todoterreno XCA160H, grúas para terrenos difíciles XCR90 y una grúa sobre orugas XLC18000M, lo que proporciona una flota completa que abarca tanto grúas sobre ruedas como sobre orugas.

XCMG Delivers Complete Wheeled and Crawler Crane Fleet to Sarens

Sarens, que cuenta con cerca de 75 años de historia y operaciones en 65 países, establece algunos de los estándares más exigentes del sector en cuanto a rendimiento y fiabilidad de los equipos.

La entrega se ha llevado a cabo tras un acuerdo conjunto de I+D y un contrato de compra de equipos a granel firmado en marzo de 2026. El mencionado acuerdo profundizó la cooperación destinada a incluir el desarrollo de productos, aplicaciones de campo, tecnologías inteligentes y servicios de ciclo de vida, consolidando la alianza estratégica global que ambas compañías firmaron en Bauma 2025 en Alemania.

"Actualmente utilizamos equipos XCMG en más de 20 países y estamos muy satisfechos con su calidad y fiabilidad", indicó Wim Sarens, consejero delegado de Sarens NV, durante el 8º Festival Internacional de Clientes de XCMG. "Sus grúas han demostrado su valía en proyectos exigentes en todo el mundo".

La XLC18000M, una grúa oruga insignia de la serie M, está diseñada para proyectos eólicos, petroquímicos y de puentes a gran escala, combinando una alta capacidad de elevación con una rápida movilización. Sirviendo como complemento existe la grúa todoterreno XCA3000, que ya se exporta en lotes y se utiliza en parques eólicos de todo el mundo. Se ha diseñado con el fin de superar la reducción de capacidad de carga en altura y los desafíos del traslado de cargas pesadas, ofrece mayor capacidad de elevación y eficiencia en condiciones equivalentes. Juntos, estos modelos proporcionan una solución de elevación de alta capacidad para proyectos de energía eólica y otras grandes infraestructuras a nivel mundial.

"Al ir más allá de la exportación de equipos y centrarse en ofrecer soluciones de elevación integradas, XCMG se está ganando la confianza de los mercados más importantes gracias a su tecnología innovadora, su fabricación inteligente y sus capacidades de servicio global", declaró la empresa. Añadió que esta evolución refleja su constante enfoque en la excelencia en ingeniería, el valor para el cliente y las alianzas globales a largo plazo para apoyar proyectos de energía verde en todo el mundo.

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