XCMG livre une flotte complète de grues sur roues et grues sur chenilles à Sarens

XUZHOU, Chine, 2 juillet 2026 /PRNewswire/ -- La division « Matériel de levage » de XCMG a livré une solution de levage intégrée au groupe belge Sarens, l'un des plus grands prestataires de services mondiaux de location de grues et de transport de charges lourdes. Ce lot comprend des grues tout-terrain XCA160H, des grues tout-terrain XCR90 et une grue sur chenilles XLC18000M, offrant ainsi une flotte complète couvrant à la fois les grues sur roues et les grues sur chenilles.

XCMG Delivers Complete Wheeled and Crawler Crane Fleet to Sarens

Fort d'une histoire de près de 75 ans et présent dans 65 pays, Sarens établit certaines des normes les plus strictes du secteur en matière de performances et de fiabilité des équipements.

Cette livraison fait suite à un accord de recherche et développement (R&D) et à un contrat d'achat en gros d'équipements signés en mars 2026. Cet accord a permis d'approfondir la coopération afin d'y inclure le développement de produits, les applications sur le terrain, les technologies intelligentes et les services liés au cycle de vie, dans le prolongement du partenariat stratégique mondial que les deux entreprises avaient conclu lors du salon bauma 2025 en Allemagne.

« Nous utilisons désormais des équipements de XCMG dans plus de 20 pays et sommes très satisfaits de leur qualité et de leur fiabilité », a déclaré Wim Sarens, PDG de Sarens NV, lors du 8e Festival international des clients de XCMG. « Leurs grues ont fait leurs preuves dans le cadre de projets exigeants aux quatre coins du monde. »

La XLC18000M, une grue sur chenilles phare de la série M, est conçue pour les chantiers de grande envergure dans les secteurs éolien, pétrochimique et de la construction de ponts. Elle allie une capacité de levage élevée à une mobilisation rapide. À cela s'ajoute la grue tout-terrain XCA3000, déjà exportée par lots et déployée dans des parcs éoliens à travers le monde. Conçue pour répondre aux défis liés à la réduction de la capacité nominale en fonction de l'altitude et au déplacement de charges lourdes, elle offre une capacité de levage et un rendement supérieurs dans des conditions équivalentes. Ensemble, ces modèles offrent une solution de levage à grande capacité destinée au secteur de l'énergie éolienne et à d'autres grands projets d'infrastructure à travers le monde.

« En évoluant de la simple exportation de matériel vers la livraison de solutions de levage intégrées, XCMG gagne la confiance des marchés haut de gamme grâce à une technologie innovante, une fabrication intelligente et des capacités de service à l'échelle mondiale », a avancé l'entreprise. Cette dernière a ajouté que cette évolution reflétait l'importance qu'elle continue d'accorder à l'excellence technique, à la valeur ajoutée pour le client et aux partenariats mondiaux à long terme, afin de soutenir des projets d'énergie verte à l'échelle mondiale.

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