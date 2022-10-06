新一項 DOVE 研究發現，有害的美麗標準正在引發一場公共衛生危機，每年為美國經濟造成的損失超過 5,010 億美元

《理想美的真正代價》報告揭示，美國毀滅性的經濟和人傷亡是專門針對婦女和女孩的種族主義和性別理想美的直接後果

新澤西州恩格爾伍德克利夫斯2022年10月6日 /美通社/ -- Dove 自尊項目 (Dove Self-Esteem Project) 發佈《理想美的真正代價》(The Real Cost of Beauty Ideals) 報告，這是有史以來就美麗標準對美國經濟和社會所產生的普遍和破壞性影響的最全面評估。該報告透過對身體不滿和基於外表的歧視的雙重途徑，探討有害的理想美影響，這導致一種無聲的公共衛生威脅，並且對由 10 歲起的婦女和女孩帶來不成比例的影響。

調查結果提供壓倒性的證據，表明種族主義和性別美麗標準對個人的經濟和福祉具有毀滅性的影響。這項開創性的研究估計，2019 年，由於對身體的不滿，荼毒的理想美使美國經濟損失了 3,050 億美元，而基於外表的歧視則造成 5,010 億美元的損失。以當前美元計算，身體不滿和基於外表的歧視的代價更高。在 2019 年至 2022 年期間，通貨膨脹率平均每年為 3.9%。

Dove 理想美的真正代價資訊圖

該研究是與 哈佛公共衛生學院和波士頓兒童醫院預防飲食失調策略培訓計劃：公共衛生孵化器 (STRIPED) 創始主任 S. Bryn Austin 博士、Deloitte Access Economics 的多元經濟學家團隊以及主題專家諮詢小組協商進行。

Austin 博士表示：「我們早就知道，狹隘和有偏見的理想美可能是荼毒心靈的，尤其是對女孩的自尊和自我概念，並且可能會導致患上飲食失調或其他嚴重的心理健康狀況風險 。我們也意識到基於體重和膚色的歧視是多麼普遍，以及在受影響個人生活的幾乎所有方面都造成多麼殘酷的破壞。但在我們進行研究之前，我們不知道這些影響對我們的經濟有多廣泛和巨大。據我們估計，我們每年在經濟上浪費了數千億美元。為什麼？ 因為我們的社會還不願意考慮性別歧視和種族主義理想美和歧視的有害影響，除了強制執行和延續這些有害的理想之外，沒有其他目的。我們希望我們的研究結果將成為開始早該進行的清算的催化劑。」

理想美是社會建立的理想美概念。在美國，最為接受的美容規範反映了白人標準，並透過媒體、電影、家庭和其他社會文化渠道得以加強。這對人思考和感受自己以及周圍人的方式產生了深遠影響。

有害的理想美會對個人和他們生計造成的影響既龐大又危險，對身體的不滿會導致抑鬱、焦慮、自殺、吸煙、飲食失調、酗酒和吸毒，而基於外表的歧視被證明會導致醫療保健欠佳、體重增加、監禁、過早死亡等風險增加。

《理想美的真正代價》報告主要結果一覽：

每年，荼毒的理想美都會為美國經濟和社會造成天文數字的損失。2019 年，有害的理想美代價：

因不滿身體為 3,050 億美元（定義為對自己外表的嚴重和持續消極態度）

經濟代價 ：840 億美元的衛生系統、生產力、政府、僱主、家庭、個人和社會代價

：840 億美元的衛生系統、生產力、政府、僱主、家庭、個人和社會代價



身心健康喪失 ：因抑鬱、焦慮、自殺、吸煙、飲食失調、酗酒和藥物濫用導致的 2,210 億美元損失

：因抑鬱、焦慮、自殺、吸煙、飲食失調、酗酒和藥物濫用導致的 2,210 億美元損失



婦女和女孩佔 1,770 億美元的 58%





超過 4,500 萬人對身體感到不滿，他們患抑鬱症、焦慮症、自殘、濫用藥物和自殺的風險增加

因基於外表的歧視為 5,010 億美元（基於膚色和體型）

經濟代價 ：2,690 億美元的健康後果、勞動力市場後果、其他生活後果（例如監禁）

：2,690 億美元的健康後果、勞動力市場後果、其他生活後果（例如監禁）



身心健康喪失 ：因焦慮、抑鬱、藥物濫用、吸煙、高血壓導致的 2,330 億美元損失

：因焦慮、抑鬱、藥物濫用、吸煙、高血壓導致的 2,330 億美元損失



婦女和女孩佔 3,170 億美元的 63%





超過 6,600 萬人因遭受基於外表的歧視，這增加了他們醫療保健欠佳、抑鬱、焦慮、體重增加、監禁和過早死亡的風險





體重歧視 影響 3,400 萬人，並產生 2,060 億美元的財務代價

影響 3,400 萬人，並產生 2,060 億美元的財務代價



膚色歧視 影響 2,300 萬人，並產生 630 億美元的財務代價

影響 2,300 萬人，並產生 630 億美元的財務代價



自然髮質歧視影響 500 萬名黑人和女性，與非黑人女性相比，女性因頭髮而被視為「不專業」的可能性是非黑人女性的 3.4 倍1

1 Dove CROWN Research Study, 2019 | Hair texture and style is not included in the $501 billion annually due to appearance-based discrimination

Dove 市場推廣總監 Alessandro Manfredi 表示：「人對自己身體的感覺不再被視為膚淺的問題，因為我們看到狹隘的美麗標準和基於外表的偏見對個人和整個社會造成毀滅性的損失。每天在媒體、廣告和我們的社交媒體資訊提供中持續存在的有害的理想美正對婦女和女孩的生活質素產生負面影響，我們必須採取行動改變這種狀況。《理想美的真正代價》報告揭示這些理想所造成的巨大危害，Dove 會堅定不移致力讓美麗變得更好，但我們需要他人的幫助才能使系統性改變成為可能。」

隨著報告的發佈，Dove 自尊項目正在與志同道合的個人、專家和組織合作，以對抗導致身體不滿和基於外表的歧視的複雜影響。作為其中的一部分，Dove 正在支援一系列計劃和承諾。其中包括：

透過教育建立積極的身體形象

在媒體中支援共融、多元和真實的圖像

透過 #ShowUs 項目，Dove 建立了第一個全球性的共融美麗圖像集，供媒體和廣告商使用。自 2019 年推出以來，該圖像庫已發展到包含 14,000 多張圖片，超過 2,500 家公司曾使用該圖像庫的圖片。

立法宣傳

自然髮質歧視： Dove 於 2019 年與 National Urban League、Color of Change 和 Western Center on Law & Poverty 共同創立 CROWN Coalition，以支援在全國結束頭髮歧視的《皇冠法案》(The CROWN Act)。迄今為止，《皇冠法案》或受《皇冠法案》啟發的立法已在 19 個州和 40 多個城市通過。

Dove 於 2019 年與 National Urban League、Color of Change 和 Western Center on Law & Poverty 共同創立 CROWN Coalition，以支援在全國結束頭髮歧視的《皇冠法案》(The CROWN Act)。迄今為止，《皇冠法案》或受《皇冠法案》啟發的立法已在 19 個州和 40 多個城市通過。

體型歧視：《理想美的真正代價》報告的結果目前正用於支援立法，以結束紐約和麻省的體型歧視。Dove 將繼續與報告合作者一起讓所有想要使用的人可以存取這些數據，以支援全國內必要的系統性變革。

我們可以一起結束外表仇恨。了解更多關於 Dove 正如何改變美麗及採取行動的資訊，請瀏覽 Dove.com/realcostofbeauty.

關於 DOVE 自尊項目

Dove 一直致力創造一個世界，其中美麗是自信，而非焦慮的來源。Dove 自尊項目於 2004 年成立，旨在幫助下一代與其外觀建立正面的關係，以免因外觀相關的焦慮而阻礙發揮其全部潛能。Dove 自尊項目工具與西英格蘭大學外觀研究中心合作建立，這是世界最大專注於外觀和身體形象對人生活影響的研究小組，Dove 自尊項目工具已獲學術驗證，並可以免費下載。迄今為止，Dove 自尊項目已在 150 個國家／地區觸及超過 8,200 萬名年輕人，使其成為全球最大的身體自信教育供應者之一。到 2030 年底，我們將透過免費學術驗證工具幫助達 2.5 億人。

關於 UNILEVER NORTH AMERICA

Unilever 是全球領先的美容與個人護理、家庭護理和食品與小食產品供應商之一，產品在 190 多個國家／地區銷售，每天獲得 34 億人使用。我們擁有 148,000 名員工，在 2021 年的銷售額為 524 億歐元， 我們有超過一半的業務處於發展中和新興市場。我們的大約 400 個品牌遍及全球各地的家庭，其中包括著名的 Dove、Knorr、Hellmann's、Magnum、Axe、Ben & Jerry's、Degree、Seventh Generation、St. Ives、Suave、TRESemmé 及凡士林。

我們的願景是成為可持續業務的全球領導者，並展示我們如何以目標為本的未來商業模式來推動卓越表現。我們有長遠的傳統，是積極且負責任的業務。我們的宗旨要追溯到創始人 William Lever 的時代，他早在 100 多年前推出全球首個目的明確的品牌 Sunlight Soap，展示我們今天經營業務的核心。

Unilever Compass 是我們的可持續業務策略，旨在幫助我們提供卓越的表現，並推動可持續和負責任的增長，同時：

改善地球的健康；

改善人們的健康、自信和福祉；以及

為更公平和更社會共融的世界作出貢獻。

雖然我們仍有許多工作有待完成，但在過去一年，我們很自豪能夠在 S&P 的道瓊斯可持續發展指數獲得界別領導者地位；在 CDP 的氣候、水和森林基準獲得「Triple A」地位；並連續第 11 年獲評為 GlobeScan／可持續發展領導者調查的頂級公司。

如欲了解更多有關 Unilever 美國及其品牌的資訊，請瀏覽：www.unileverusa.com

關於預防飲食失調策略培訓計劃：公共衛生孵化器

預防飲食失調策略培訓計劃或 STRIPED 是一項基於哈佛公共衛生學院和波士頓兒童醫院的研究生級培訓計劃。我們匯集飲食失調、公共衛生、青少年預防醫學、衛生法、政策和經濟學以及許多其他學科的專家，建立一個公共衛生孵化器，在這個孵化器中，跨學科合作促進預防飲食失調的跨領域創新方法。

關於 DELOITTE ACCESS ECONOMICS

Deloitte Access Economics 對經濟學充滿熱情，並堅信它可以為所有人創造更美好的未來。我們深厚的經濟嚴謹性來自我們尖端的分析工具、我們與企業和政府合作的經驗，以及我們幫助制定公共政策、提供商業洞察和為投資策略提供資訊的員工的專業知識。

Deloitte Access Economics 將遠見與復雜的分析結合，以塑造和釋放經濟、環境、金融和社會價值。 我們將領先的全球洞察和本地知識與獨立的視角關聯，照亮未來的機遇及推動進步。我們分享實用的政策、行業和基於證據的見解，以幫助企業和政府應對最複雜的經濟、金融和社會挑戰。

傳媒聯絡人：Dana Paolucci | [email protected]

Dove

SOURCE Dove