Xinhua Silk Road: Китай за сохранение, наследование и распространение культуры реки Янцзы

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Xinhua Silk Road

15 Nov, 2023, 11:15 ET

- Xinhua Silk Road: Китай настаивает на сохранении, наследовании и распространении культуры реки Янцзы 

ПЕКИН, 15 ноября 2023 г. /PRNewswire/ -- Китайские города в бассейне реки Янцзы, самого длинного водного пути Китая, в том числе Нанкин, Чунцин и Ухань, стремятся не упустить возможности культурного развития реки Янцзы и в последние годы активно способствуют сохранению, наследованию и распространению культуры реки Янцзы.

Являясь одной из колыбелей китайской цивилизации, город Нанкин, столица восточной провинции Китая Цзянсу, занимает уникальное положение ключевого района для защиты, наследования и распространения культуры реки Янцзы.

9 ноября в Нанкине прошел симпозиум в поддержку культурного развития реки Янцзы.

На этом симпозиуме были представлены Отчет по уровню культурного развития городов в бассейне китайской реки Янцзы в 2023 году и синяя книга культурного развития реки Янцзы за период с 2022 по 2023 год.

Было установлено, что города Чунцин, Ухань, Наньчан и Цзюцзян также ускоренно боролись за место в сохранении, передаче и продвижении культуры реки Янцзы, сосредоточившись на сохранении культурных ценностей и наследия, восстановлении окружающей среды и построении цивилизации.

Для продвижения интеграции и симбиоза гуманизма и экономики расположенные в бассейне реки Янцзы провинции и города принимают многочисленные меры для непрерывной трансформации экологичных ресурсов в экономическое процветание при одновременной защите окружающей среды.

Ссылка на оригинал: https://en.imsilkroad.com/p/337160.html

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