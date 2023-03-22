Xinhua Silk Road: Проведена Шэньчжэнь - Мадридская Конференция по торговле

Xinhua Silk Road: Проведена Шэньчжэнь - Мадридская Конференция по стимулированию торговли, на которой заключены контракты по 13 инвестиционным проектам

ПЕКИН, 22 марта 2023 /PRNewswire/ -- Недавно в Мадриде, столице Испании состоялась Конференция по торгово-экономическому сотрудничеству и обмену между Китаем (Шэньчжэнь) и Испанией (Мадрид), организованная Муниципальным народным правительством Шэньчжэня.

На этом мероприятии было подписано 13 проектов сотрудничества в сферах торговли и коммерции, транспорта, работающего на новых источниках энергии, в области связи, финансов, спорта и других, с общим объемом инвестиций около 1 миллиарда евро.

Photo shows Zhang Feimeng, director of the Shenzhen Municipal Commerce Bureau, introduces Shenzhen’s business environment at the China (Shenzhen)-Spain (Madrid) Economic and Trade Cooperation and Exchange Conference in Madrid

В последние годы китайско-испанские экономические и торговые отношения достигли существенного прогресса. Объем торговли товарами между Китаем и Испанией в 2022 году впервые превысил 50 млрд долларов США, сохранив хорошую динамику развития.

Мэр Шэньчженя Цинь Вэйчжун, выразил надежду на всестороннее укрепление прагматического сотрудничества между двумя сторонами в области инвестиций и торговли, научно-технических инноваций и других областях, а также на постоянное расширение сотрудничества в области культуры, туризма, спорта и других областей для достижения взаимной выгоды и взаимовыгодных результатов.

Лаура Харилло, D.D.G. Азии, не входящие в Европейский союз страны Европы и Океании отметили, что Испания занимает лидирующие позиции в области возобновляемых источников энергии, окружающей среды, автомобилестроения и других отраслей, и в настоящее время в Китае есть сотни испанских компаний, работающих в потребительской, сервисной, промышленной и технологической областях. В то же время ряд ведущих предприятий Шэньчжэня посетили Испанию с целью инвестирования. Она считает, что это совещание по обмену поможет сторонам расширить сотрудничество.

Ссылка на оригинальную статью: https://en.imsilkroad.com/p/333298.html

Фото – https://mma.prnewswire.com/media/2037923/Shenzhen.jpg

SOURCE Xinhua Silk Road