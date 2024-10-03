Xinhua Silk Road: Китайская оригинальная танцевальная драма «Вин Чунь» в Париже

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Xinhua Silk Road

Oct 03, 2024, 22:00 ET

ПЕКИН, 4 октября 2024 г. /PRNewswire/ -- Оригинальная танцевальная драма «Вин Чунь» (Wing Chun) из южнокитайского города Шэньчжэнь была представлена во Дворце конгрессов в Париже (Франция) 4 октября.

Спектакль, который будет показан еще трижды в течение следующих двух дней, сорвал бурные аплодисменты зрителей уже в день премьеры.

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Танцевальная драма, созданная и поставленная Шэньчжэньским театром оперы и танца, опираясь на сокровища национального нематериального культурного наследия — Вин Чун (Wing Chun), концептуальный южношаолиньский стиль кунг-фу, и Сяньюньша (Xiangyunsha, Gambiered Canton Gauze), окрашенный особым способом традиционный китайский шелк — и сочетая танец с традициями китайского единоборства Вин Чунь, рассказывает историю становления мастера боевых искусств Е Вэня (Ye Wen) на его пути из города Фошань (Foshan) в провинции Гуандун (Guangdong) в Гонконг.

После своего дебюта в Шэньчжэне в декабре 2022 года танцевальная драма отправилась в мировое турне по таким городам, как Лондон, Макао и Париж. На сегодняшний день спектакль был показан более 200 раз.

The Times высоко оценила танцевальную драму за органичное сочетание танца и боевого искусства, создающее незабываемый эстетический эффект. Высокую оценку — четыре звезды — поставила драме «Вин Чунь» и газета The Guardian.

«Вин Чунь» не просто рассказывает историю китайского воина, но и представляет искусство Китая, что находит отклик у зрителей, — прокомментировал успех спектакля Фарук Чодри (Farooq Chaudhry), известный танцевальный продюсер.

По словам Флоры Бумиа (Flora Boumia), сотрудника по связям с французскими СМИ, танцевальная драма демонстрирует жизненную силу современного Китая через традиционную китайскую культуру и позволяет зрителям заглянуть в глубины культурного наследия, бережно хранимого в Шэньчжэне.

«Это совершенно незабываемое представление с идеальным сочетанием сюжета, актерского мастерства и оркестровой музыки», — поделился французский зритель в день премьеры спектакля в Париже.

Стало известно, что танцевальная драма продолжит свое мировое турне для дальнейшего развития международных культурных обменов и сотрудничества.

Шэньчжэнь, являясь ключевым городом региона Большого залива Гуандун-Гонконг-Макао и международным центром финансов и высоких технологий, находится на переднем крае культурных обменов. Шэньчжэнь постоянно вносит свой вклад в создание уникального культурного опыта для людей во всем мире, не только организуя концерты, выставки, спортивные события и другие фестивальные мероприятия в городе, но и представляя свою культурную и туристическую продукцию за рубежом.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2519104/111.jpg

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