Xinhua Silk Road: Le danse dramatique chinoise Wing Chun représentée à Paris

BEIJING, 4 octobre 2024 /PRNewswire/ -- La danse dramatique originale chinoise Wing Chun en provenance de Shenzhen a été représenté le 4 octobre au Palais des Congrès à Paris.

Avec trois autres représentations prévues dans les deux jours suivants, la première a été chaleureusement applaudie par les spectateurs.

Créée et mise en scène par le Théâtre d'Opéra et de Danse de Shenzhen, cette danse dramatique s'inspire du patrimoine culturel immatériel national, le Wing Chun, un art martial chinois traditionnel originaire du Sud de la Chine, et du Xiangyunsha (une gaze cantonaise). Elle allie le Wing Chun et la danse pour raconter l'ascension du maître d'arts martiaux Ip Man, de Foshan à Hong Kong..

Depuis sa première en décembre 2022 à Shenzhen, le spectacle a entrepris une tournée mondiale dans des villes telles que Londres, Macao et Paris. À ce jour, plus de 200 représentations ont été données.

The Times Le Times a salué le spectacle pour sa fusion harmonieuse entre la danse et les arts martiaux, créant ainsi une expérience culturelle inoubliable. De plus, The Guardian a attribué à Wing Chun une note élevée de quatre étoiles.

Wing Chun ne se contente pas de raconter une histoire chinoise, il met aussi en lumière l'art chinois, ce qui résonne avec les spectateurs, a commenté Farooq Chaudhry, un producteur de danse renommé.

Selon Flora Boumia, correspondante presse française, la danse dramatique montre la vitalité de la Chine moderne à travers la culture traditionnelle chinoise et permet aux spectateurs de découvrir le riche patrimoine culturel et les aspirations de Shenzhen.

« C'est une performance tellement mémorable, avec un mélange parfait d'intrigue, de jeu d'acteur et de musique orchestrale », a exprimé un spectateur français lors de la première à Paris.

D'après ce qu'on a appris, Wing Chun poursuivra sa tournée mondiale pour promouvoir davantage la coopération et les échanges culturels internationaux.

Shenzhen, en tant que partie essentielle de la région de la Grande Baie Guangdong-Hong Kong-Macao et centre international de haute technologie et de finance, est à la pointe des échanges culturels. Shenzhen s'efforce constamment de créer une expérience culturelle unique pour le monde entier, non seulement en organisant des concerts, expositions, événements sportifs et d'autres activités festives dans la ville, mais aussi en présentant ses produits culturels et touristiques à l'étranger.

