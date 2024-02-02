Xinhua Silk Road: Çin mühendislik firması CCMC, 2023'te zorlukların ortasında Sırp projesinde iyi bir performans gösterdi

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Xinhua Silk Road

02 Feb, 2024, 11:13 ET

PEKİN, 2 Şubat 2024 /PRNewswire/ -- Çin mühendislik firması China Coal Mine Construction Group Co., Ltd. (CCMC), 2023'te Sırbistan'daki projesinde aylık kuyu açma derinliğinde yeni rekorlar kırarak iyi bir performans gösterdi ve global mühendislik sektöründe şirketin hizmetinin yüksek kalitesi ve verimliliğinin yanı sıra üstün teknoloji kapasitesini de gösterdi.

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Photo shows the Cukaru Peki mine of Zijin in in Bor, Serbia. Chinese engineering company China Coal Mine Construction Group is the constructor of mining shafts of the mine. (Photo provided by CCMC)
Photo shows the Cukaru Peki mine of Zijin in in Bor, Serbia. Chinese engineering company China Coal Mine Construction Group is the constructor of mining shafts of the mine. (Photo provided by CCMC)

Sırbistan'ın Bor şehri yakınlarında bulunan yeni ve büyük bakır ile altın madeni Cukaru Peki madeni, 2021'den bu yana Çin madencilik firması Zijin tarafından geliştirilip işletiliyor. 2022'de CCMC, Cukaru Peki madeninin üç bin metrelik kuyu açma projesine yönelik ihaleyi kazandı.

Üç maden kuyusu arasında, iki üretim kuyusu 1343 metre derinliğe ulaşacak ve ikisinin de çapı 7 metre olacak. Servis kuyusu 10 metre çap ile 1245 metreye ulaşacak. Bir maden kuyusu için bin metrenin üzerindeki derinliklere ulaşmak uzun zamandır büyük bir mühendislik zorluğu olmuştur. Bunu daha da zorlaştıran şey projenin kırık kaya katmanları ve beklenmedik şekilde yüksek yer altı suyu düzeyleri gibi önemli coğrafi kısıtlamalara tabi olması.

Bu zorluklar arasında bu kadar derin maden kuyuları açmak inovasyon, uzmanlık ve dikkat gerektirir. CCMC, mümkün olan en iyi çözümleri arayıp uyguladıkları sorumlu bir yaklaşıma kendini adamıştır. Ekip ayrıca iş gücü yoğunluğunu ve güvenlik risklerini azaltmak ve kalite ile verimliliği sağlamak adına büyük ölçekli sondaj vinçleri, merkezi döner kaya kavrama makinesi ve hidrolik şemsiye şekilli deliciler dahil olmak üzere gelişmiş mekanik ekipmanlar kullandı. Bu sayede şirket yedi kere ayda 100 metre derinliği aşabildi.

CCMC son yıllarda kendini denizaşırı piyasaları keşfetmeye adadı. Temel teknolojilerdeki üstünlüğüyle Türkiye, Hindistan, Pakistan, Özbekistan, Zambiya, Vietnam ve Laos gibi ülkelerde bir dizi projeyi üstlendi.

Deniz aşırı strateji söz konusu olduğunda şirketin başkanı Sun Xuejun, şirketin Kuşak ve Yol ortak ülkelerinde enerji altyapısı inşaatına aktif olarak katılacağını söyledi.

Orijinal bağlantı: https://en.imsilkroad.com/p/338590.html

Fotoğraf - https://mma.prnewswire.com/media/2332823/pic.jpg

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