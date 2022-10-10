Xinhua Silk Road: PipeChina ускоряет строительство хранилища СПГ Longkou Nanshan

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Xinhua Silk Road

Oct 10, 2022, 16:43 ET

Xinhua Silk Road: PipeChina ускоряет строительство хранилища СПГ Longkou Nanshan 

ПЕКИН, 10 октября 2022 г. /PRNewswire/ -- По данным местных СМИ, государственная китайская компания National Oil and Gas Pipeline Group (PipeChina) и ее партнер Nanshan Group ускорили строительство хранилища СПГ Longkou Nanshan в городе Яньтай провинции Шаньдун на востоке Китая в День образования КНР.

Проект включает в себя терминал для приема СПГ, причал и резервуары хранения СПГ. В настоящее время идут строительные работы на резервуаре № 6.

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Aerial photos provided to Xinhua Silk Road show construction site of Longkou Nanshan LNG gas storage facilities
Aerial photos provided to Xinhua Silk Road show construction site of Longkou Nanshan LNG gas storage facilities

Первый этап проекта уже завершен на 50%. Благодаря ускоренной работе над проектом, он пользуется все более значительными преимуществами в таких областях, как использование холода СПГ, транспортировка природного газа и продажа газа, а также наблюдается дальнейшее расширение газовой промышленной цепи, связанной с проектом.

Как известно, с начала сентября для ускорения строительства были предприняты многочисленные усилия, в частности проводится непрерывное техническое обслуживание и более строгое планирование рабочих смен.

Ссылка на оригинал статьи: https://en.imsilkroad.com/p/330455.html

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1917036/IMAGE.jpg 

SOURCE Xinhua Silk Road

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