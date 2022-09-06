Xinhua Silk Road: в Европу прибыла первая партия новых электромобилей компании SAIC Motor

ПЕКИН, 6 сентября 2022 г. /PRNewswire/ -- В пятницу в порт Зебрюгге (Бельгия) прибыла первая партия новых полностью электрических автомобилей компании MG Motor марки Mulan, продающихся за рубежом под брендом MG4 ELECTRIC.

В июне компания MG, являющаяся одним из брендов лидера китайского автопрома компании SAIC Motor Corporation Limited, официально выпустила автомобиль MG MULAN, названный в честь известной героини народного фольклора, на китайский рынок.

Photo shows the first batch of MG Motor's new pure electric vehicles Mulan or MG4 ELECTRIC, the name overseas, arrived at the port of Zeebrugge, Belgium, on September 2nd.

В июле компания Shanghai Hairong Terminal выпустила более 1000 автомобилей, выход которых на рынки Китая и почти 20 европейских стран запланирован на 13 сентября. В 2023 году компания MG также планирует выпустить эту модель на рынки других странах и регионов, включая Австралию, Новую Зеландию, Ближний Восток и Южную Америку, охватив в общей сложности более 80 стран мира.

Согласно компании MG, эта полностью электрическая модель оснащена новым суперэлектрическим приводом и аккумулятором Magic Cube собственной разработки компании SAIC Motor и находится на высочайшем мировом уровне с точки зрения дизайна, безопасности, экологичности и качества.

По статистике Китайской ассоциации автопроизводителей компания MG уже три года подряд является чемпионом Китая по продажам одного бренда за рубежом. Совокупный объем зарубежных продаж компании превысил 1 миллион автомобилей.

С января по июнь 2022 года компания MG продала более 45 тысяч автомобилей в Европе, войдя в десятку ведущих брендов полностью электрических автомобилей в Швеции, Норвегии и других странах.

В 2022 году компания SAIC расширила свое присутствие на европейском рынке новых энергоносителей, выпустив на него несколько моделей электромобилей, и планирует построить в Европе 800 отделений своей службы сбыта. Согласно компании SAIC, Европа станет первым рынком, на котором она достигнет своей цели по продаже более 100 тысяч автомобилей за рубежом к 2022 году.

В этом году компания SAIC планирует продать за рубежом более 800 тысяч автомобилей, что ускорит выход китайского интеллектуального производства на зарубежные рынки.

Ссылка на оригинальную статью: https://en.imsilkroad.com/p/329820.html

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SOURCE Xinhua Silk Road