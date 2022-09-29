Xinua Silk Road: в Шанхае был опубликован «Индекс международной индустрии моды»

Xinua Silk Road: в Шанхае был опубликован отчет «Индекс международной индустрии моды — индекс жизнеспособности недель моды»

ПЕКИН, 29 сентября 2022 г. /PRNewswire/ -- В четверг Китайская служба экономических новостей (CEIS) информационного агентства Синьхуа представила в Шанхае отчет «Индекс международной индустрии моды — индекс жизнеспособности недель моды» за 2021 год.

Согласно нему Парижская неделя моды, Миланская неделя моды, Лондонская неделя моды и Шанхайская неделя моды занимают первые 4 места соответственно, Неделя моды в Нью-Йорке опустилась на 5-е место по сравнению с 2020 годом, а Китайская неделя моды, Токийская неделя моды и Неделя моды в Сеуле занимают с 6 по 8 места.

The Global Fashion Industry Index - Fashion Week Vitality Index Report for 2021 is unveiled on Sept. 29 by China Economic Information Service (CEIS) in east China's Shanghai.

Впервые опубликованный в марте 2018 года отчет «Индекс международной индустрии моды — индекс жизнеспособности недель моды» имеют целью оценку роли Китая в мировой индустрии моды посредством количественного анализа, формируемого оценочными моделями, включая агрегирование факторов, медийные упоминания и распространение в сфере производства.

Что касается оценки агрегирования факторов, отражающей масштаб недели моды и эффект агрегирования отраслевых ресурсов, то в 2021 году число брендов, участвующих в Шанхайской неделе моды, увеличилось на 2,3% по сравнению с предыдущим годом, что делает ее единственной из анализируемых недель моды, показатели которой выросли и превысили уровень 2019 года, предшествовавшего пандемии.

Согласно подиндексу медийных упоминаний, отражающему осведомленность СМИ о неделях моды, Шанхайская неделя моды заняла третье место в 2021 году, впервые превысив рейтинг Нью-Йоркской недели моды и Лондонской недели моды.

В 2021 году Шанхайская неделя моды расширила свое присутствие в социальных сетях благодаря сотрудничеству с Tiktok, запустив китайскую независимую программу поддержки дизайнеров и создав новое мероприятие под названием «Шанхайский карнавал моды и образа жизни» (SHFC) для продвижения отечественных брендов и дизайнеров.

В докладе отмечается, что мировая индустрия моды постепенно восстанавливается после пандемии, а цифровизация индустрии моды ускоряется на фоне пандемии COVID-19, которая определяет долгосрочные и глубоко укоренившиеся изменения в отраслевой цепочке.

Согласно отчету, в будущем потребление в индустрии моды будет представлять собой многоканальное сочетание онлайн- и офлайн каналов продаж.

Ссылка на оригинальную статью: https://en.imsilkroad.com/p/330353.html

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1910724/Fashion_week.jpg

SOURCE Xinhua Silk Road