Xiong'an : une ville meilleure pour une vie meilleure

BEIJING, 7 août 2026 /PRNewswire/ -- Un reportage de China.org.cn sur Xiong'an

Dans de nombreuses langues, le mot « civilisation » partage la même origine : le mot latin « civitas », qui signifie « ville ». Les villes sont en effet l'expression la plus aboutie de la civilisation, avec leur diversité et leur dynamisme remarquable. Aujourd'hui, la définition des villes a évolué, s'orientant vers une meilleure qualité de vie.

Xiong'an: Where a better city means a better life Speed Speed

Dans le nord de la Chine, la ville de Xiong'an connaît une croissance rapide, concrétisant ainsi la vision ambitieuse du développement à long terme de la Chine.

La ville a pleinement adopté le principe de la création d'espaces verts avant toute construction. Elle a lancé l'initiative « Forêt du Millénaire », le terme « millénaire » reflétant l'ambition de bâtir un écosystème forestier résilient, capable de se régénérer naturellement et de rester dynamique pour les générations futures. Au cours des neuf dernières années, près de 32 200 hectares d'arbres ont été plantés à Xiong'an, faisant passer sa couverture forestière de 11 % à 35,1 %. Une ville-parc luxuriante est ainsi progressivement en train de prendre forme.

Côté numérique, 40 milliards de données opérationnelles constituent le pilier de cette ville connectée. La ville physique et son pendant numérique évoluent de concert, assurant la visibilité des systèmes vitaux de Xiong'an dans le cloud. Les bus autonomes analysent avec précision l'état des routes. Les lampadaires intelligents et les capteurs lidar en bord de route suivent le trafic en temps réel, transmettant les données au centre informatique de la ville pour adapter la synchronisation des feux de circulation. Les poubelles qui débordent sont vidées dans les 10 minutes suivant leur détection par les caméras. Ici, les technologies de pointe deviennent des outils concrets pour mieux répondre aux besoins des habitants.

L'objectif ultime de ce développement vert et numérique est de servir la population. La ville a été conçue dès le départ pour offrir des services de proximité dans un « cercle de vie de 15 minutes », couvrant l'éducation, la santé, les services aux personnes âgées, le shopping, la restauration et les loisirs. La ville compte aujourd'hui 105 maternelles, écoles primaires et collèges/lycées, 80 établissements pour personnes âgées et 43 centres communautaires qui offrent des services publics de qualité, permettant à chacun de vivre et de s'épanouir.

L'essor fulgurant de Shenzhen et du district shanghaïen de Pudong a jadis stupéfié le monde. Aujourd'hui, c'est au tour de Xiong'an. D'une zone vague et méconnue, Xiong'an est devenue un projet visionnaire, puis une ville dynamique. Plus qu'un symbole de développement urbain, Xiong'an est un héritage de la nouvelle ère pour les générations futures.

Xiong'an, où une ville meilleure signifie une vie meilleure

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