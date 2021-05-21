亞裔美國人基金會宣佈對亞裔美國人和太平洋島居民社區提供超過 10 億美元的歷史性承諾

華盛頓2021年5月21日 /美通社/ -- 亞裔美國人基金會 (The Asian American Foundation, 「TAAF 」) 今天宣佈，組織在正式啟動兩週後，已籌集了近 11 億美元來支援亞裔美國人和太平洋島居民 (AAPI) 社區。這是基於 5 月 3 日 TAAF 董事會宣佈 1.25 億美元的初步承諾，而這已成為完全致力支持 AAPI 史上最大筆的慈善承諾。其後，TAAF 一直與基金會、企業合作夥伴和個人攜手合作，透過 TAAF 為期 5 年的「AAPI Giving Challenge」，承諾將為 AAPI 組織和事業提供更多資源。今天的宣佈標誌著對 AAPI 社區慈善支持的關鍵轉折點。該社區歷來一直經歷嚴重資助不足，獲得的慈善捐款不到 0.5%。

TAAF 總裁 Sonal Shah 表示：「TAAF 的成立是為了縮小對 AAPI 提供關鍵支持的差距，並結束長期以來對我們社區的投資不足。今天的歷史性宣佈應向本國 2,300 萬名 AAPI 居民發出明確的訊號：即 TAAF 和我們的 AAPI Giving Challenge 合作夥伴願意在此顛覆現狀，為 AAPI 社區營造更美好、更光明的未來。建立 AAPI Giving Challenge 的目的是邀請其他資助人、領導者和慈善家加入，以幫助 TAAF 推進我們的使命，而我們在這樣短的時間內獲得大力支持，實在令我們感激不盡。知道我們在幫助 AAPI 社區的路上並不是獨行，真的令人振奮。事實上，很多加入我們行列的組織和個人都表示目前的狀況已夠了，是時候要作出改變。」

Shah 和 TAAF 董事會成員今天下午出席了在白宮舉行的會議，討論他們對 AAPI 社區的突破性承諾，並向拜登賀錦麗政府官員介紹基金會資源承諾部署中的三個優先投資領域：打擊反 AAPI 仇恨、數據和研究，以及教育。他們還討論了商業、慈善和非牟利組織共同努力作出改變的重要性。TAAF 諮詢委員會的成員（包括 Daniel Dae Kim 和 Lisa Ling）也參加了虛擬會議，而不少基金會和企業合作夥伴也為此次籌款募捐，包括以下組織的代表：反誹謗聯盟 (Anti-Defamation League)、 MacArthur foundation、Henry Luce Foundation、MacArthur Foundation、Henry Luce Foundation、Mastercard、Bain & Company，以及 sweetgreen。

TAAF 的代表與白宮官員會面，包括：公共互動總監 Cedric Richmond、國內政策顧問 Susan Rice 以及總裁副助理兼 AAPI 高級聯絡人 Erika Moritsugu。總統拜登和副總統賀錦麗在會議中表示他們對 TAAF 的支持，並聲援 AAPI 社區。

TAAF 的 AAPI Giving Challenge 合作夥伴的完整清單載於其網站，其中包括領先的基金會和企業，以及個人捐贈者。合作夥伴承諾為 10 億美元籌集作出捐款，或以實物代替，承諾在 TAAF 的協助下支持 AAPI 社區 。部分籌集的資金將納入 TAAF，但絕大多數將直接用於 AAPI 社區。在某些情況下，TAAF 將為其 AAPI Giving Challenge 合作夥伴提供有關如何部署其財務承諾的建議。此外，TAAF 還要求企業合作夥伴在其多元化、平等和共融 (DEI) 議程中優先考慮 AAPI。

關於亞裔美國人基金會 (TAAF)

：亞裔美國人基金會 (TAAF) 是 AAPI 議題的召集人、促成者和資助者，致力為亞裔美國人和太平洋島居民社區加速機遇和繁榮。TAAF 支持致力為 AAPI 事業作出貢獻的倡導者和組織機構，以令我們可以共同更有效採取行動，抵制仇恨和暴力，並建立一個為改善 AAPI 在美國社會的權力和代表權所需的基礎。我們成立之初就是為了解決長期缺乏向 AAPI 社區提供的投資和資源問題，我們致力成為為居住在美國的 2,300 萬名亞裔美國人和太平洋島居民創造永久且不可撤銷的歸屬感的促成者。如欲了解更多關於 TAAF 的資訊，請瀏覽 www.taaf.org。

傳媒聯絡：

亞裔美國人基金會

[email protected]

標誌 - https://mma.prnewswire.com/media/1501529/TAAF_The_Asian_American_Foundation_Logo.jpg

The Asian American Foundation

Related Links

https://www.taaf.org



SOURCE The Asian American Foundation