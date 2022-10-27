亞裔名人堂公佈 2022 年度名人堂入選者名單

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Asian Hall of Fame

Oct 27, 2022, 10:00 ET

定於洛杉磯和西雅圖舉辦的連串慶典活動將推進該組織各項計劃，並推動健康科學及科技和娛樂領域女性取得進步

洛杉磯2022年10月27日 /美通社/ -- 亞裔名人堂 (Asian Hall of Fame) 在洛杉磯和西雅圖舉辦的 2022 年度入會慶典上公佈 22 位名人堂入選者。為推進計劃和慈善事業，其創辦人 Robert Chinn Foundation 慷慨解囊捐出高達 50 萬美元。透過贊助、撥款或 GoFundMe 計劃捐款 1,000 美元以上的人士會終身獲該機構認可為 2023 年度創辦人、健康科學領域創辦人或科技及娛樂領域女性創辦人。

於 11 月 12 日在加州格倫代爾亞歷克斯劇場舉行的入會典禮將令 17 位入選者和藝術家大使 Ed Roth 名垂千古。入選者 Hiroshima 在最近舉辦的一場演唱會上成為焦點人物。Ed Roth 將與 Robby Krieger 及特別嘉賓同台表演。恭賀入選者 Norm Mineta 和 Phil Chen 榮膺終身榮譽。KTLA 5 的 Frank Buckley 將擔任盛典司儀。VIP 座席僅提供給受邀者。大會提供標準門票

定於 11 月 18 日在華盛頓西雅圖天景觀景台舉辦的創辦者盛會將令 6 位入選者和來自 Nirvana 搖滾樂隊的藝術家大使 Krist Novoselic 流芳百世。藝術家大使 Danny Seraphine 與 CTA 及 The Temptations 樂隊歌手 Tony Grant 一同大放異彩。Ed Roth 與 Daniel Pak 和來自 Soundgarden 樂隊的 Hiro Yamamoto 兩位入選者及 Krist Novoselic 聯袂表演。来自 KING 5 的 Mimi Jung 擔任典禮司儀。VIP 座席僅提供給受邀者。

入選者（以名字首字母排序）包括 Panda Express 創始人 Andrew 和 Peggy Cherng、奧運選手 Chloe Kim、格林美獎得主 Daniel Ho、印度首位 Louis Vuitton 品牌大使 Deepika Padukone、Crustacean 創始人 Helene An 和女兒 Elizabeth AnJiaoying SummersJoseph Bae 和 Janice LeeMargaret ChoMomo WangOmar LeeChristine Lee參議員 Tammy DuckworthTia CarrereNYX 創始人 Toni Ko

西雅圖的入選者包括 Daniel PakHiro YamamotoKaren WongPat ChunRobert ChinnRuth Chinn（已逝）及首位土著入選者 Virginia Cross

入選者、藝術家和該機構行政人員均接受採訪。
圖片、簡歷、影片和新聞稿可在 Dropbox 索取。
媒體憑證申請截止日期為 10 月 28 日。

關於亞裔名人堂 

成立於 2004 年的亞裔名人堂 (Asian Hall of Fame) 是一個旨在提升亞裔在美國及全球卓越程度的全球平台。該機構以消除對亞裔人士偏見、提升亞裔代表性及增進跨文化協作為己任。該組織全年開展工作，以推進社會正義計劃、腦創傷恢復計劃、科技與娛樂孵化器及團隊成員獎學金等多項計劃。請瀏覽 asianhalloffame.org 或透過電郵 [email protected] 聯絡 Rochelle Srigley。

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