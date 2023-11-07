Yadea представляет KEMPER -- свой мощный электрический мотоцикл -- на выставке EICMA 2023

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Yadea

07 Nov, 2023, 13:23 ET

МИЛАН, 7 ноября 2023 г. /PRNewswire/ -- Компания Yadea, в шестой раз участвующая в выставке EICMA, снова продемонстрировала свою непоколебимую приверженность выполнению обещаний и внедрению инноваций. В этом году все взгляды обращены на Yadea KEMPER — электрический мотоцикл, олицетворяющий философию Yadea, в которой все подчинено пользователю и отражает стремление компании обеспечить пользователям, где бы они ни находились, раскрепощающий, комфортный и экологичный способ передвижения. Модель KEMPER от компании Yadea предлагает расширенные функциональные возможности, особенно в области быстрой зарядки.

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Зарядка за 10 минут от быстрого зарядного устройства постоянного тока для электромобилей

Скорость зарядки литий-железо-фосфатной аккумуляторной батареи 320 В 20 Ач мотоцикла KEMPER сравнима со временем, необходимым для заправки бензином. При использовании сверхбыстрого зарядного устройства постоянного тока KEMPER можно зарядить до 80% емкости батареи всего за 10 минут. Модель поддерживает разъемы для зарядки типа 2 и CCS Combo 2 EV, что позволяет избавиться от проблем с электропитанием.

Максимальная скорость 160 км/ч и разгон 0-100 км/ч за 4,9 с

Благодаря непревзойденной электрической мощности KEMPER обладает высокими эксплуатационными характеристиками. Он оснащен электродвигателем мощностью 40 кВт с центральным расположением привода и высокоэффективным IGBT-контроллером с КПД до 98%. Такое сочетание позволяет Yadea KEMPER развивать максимальный крутящий момент на колесах 570 Н-м и разгоняться от 0 до 100 км/ч всего за 4,9 секунды, что превосходит показатели для мотоциклов с 800-кубовым бензиновым двигателем. Кроме того, он может похвастаться впечатляющей максимальной скоростью 160 км/ч.

Интеллектуальный опыт управления

Интеллектуальный помощник Yadea, состоящий из приложения Yadea, 7-дюймовой интеллектуальной приборной панели с дисплеем TFT и видеорегистратором 1080P, обеспечивает всесторонний интеллектуальный опыт управления. Приложение предлагает функции интеллектуальной разблокировки, интеллектуального управления, GPS-слежения, мониторинга безопасности и противоугонной защиты. Приборная панель отображает состояние аккумуляторной батареи, окно контроллера, значения давления в шинах и температуры шин, а также окно диагностики автомобиля. Видеорегистратор обеспечивает запись со стабилизацией изображения, а в случае столкновения автоматически сохраняет кадры до и после него.

Точная управляемость и устойчивость

KEMPER обеспечивает исключительную управляемость благодаря двойной системе контроля тяги ABS+TCS от Bosch. Всемирно признанные высокотехнологичные суппорты Brembo улучшают торможение, а высокоэффективные амортизаторы KYB поддерживают стабильность подвески, обеспечивая плавность хода и долговечность. Такое сочетание гарантирует водителю устойчивость, безопасность и уверенность даже при движении на высокой скорости и экстренном торможении.

Занимая первое место в мире по ежегодным продажам электрических двухколесных транспортных средств, компания Yadea сохраняет свою приверженность инновациям в области экологически чистых технологий и остается флагманом технического прогресса отрасли. Создавая продукцию премиум-класса, компания Yadea пропагандирует более экологичный способ передвижения в повседневной жизни. За счет быстрой зарядки, исключительной мощности, интеллектуального управления и великолепной стабильности модель Yadea KEMPER является воплощением этого кредо и гарантией непревзойденного опыта езды для водителей этого электрического мотоцикла.

Контакты для СМИ: [email protected]

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2269683/05A7854.jpg

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