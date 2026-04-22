Yadea, Motosiklet İstanbul'da Yüksek Performanslı Elektrikli Mobiliteyi Sergiliyor

İSTANBUL, 22 Nisan 2026 /PRNewswire/ -- Dünyanın önde gelen elektrikli iki tekerlekli araç markası Yadea, bölgenin en önemli sektörel etkinliklerinden biri olan Motorbike İstanbul'a katılıyor. Yadea, 22 Nisan'da Velax yüksek performanslı elektrikli motosikleti ve CL9S yüksek kaliteli elektrikli üç tekerlekli aile bisikletini ilk kez Türkiye pazarına tanıtan bir lansman etkinliği düzenleyerek, dünya çapında kendini kanıtlamış ürünlerini yerel kullanıcılara daha da yaklaştırıyor.

Yadea Launch Event Venue

Güçlü küresel kapasitesiyle Yadea, dokuz yıl üst üste küresel elektrikli iki tekerlekli araç satışlarında 1. sırada yer aldı. Şirket, son beş yılda yaklaşık 38,5 milyar TL'yi aşan toplam yatırımla Ar-Ge yatırımlarında sektöre öncülük etmeye devam etmektedir. Dünya çapında 40.000'den fazla perakende satış noktası ve duyarlı satış sonrası hizmetiyle. Akü, motor ve kontrol ünitesi gibi temel bileşenleri kendi bünyesinde üreten ve geliştiren sektördeki tek marka olarak Yadea, ürün kalitesi ve performansı üzerinde sıkı bir kontrol sağlıyor. Marka, bu yılın Mart ayı başında Türkiye'de yerel üretime de başlamış ve pazara olan uzun vadeli bağlılığını daha da güçlendirmiştir.

Piyasaya yeni sürülen Velax, Yadea'nın yüksek performanslı elektrikli motosikletler alanındaki yetkinliğini yansıtıyor. 3200 W'lık bir tepe gücü, 60 km/s'lik bir azami hız ve 172 N'lik bir maksimum tork sunmaktadır•m, 15°'ye kadar tırmanma kabiliyetine sahip. Dayanıklılık ve akıllı sürüş deneyimi için tasarlanan bu ürün, IPX7 su geçirmezlik özelliği, Bluetooth ile kilit açma, aile hesabı paylaşımı ve yan ayak açıldığında güç kesme sistemi ile donatılmıştır. Ön ve arka 220 mm disk frenler ve CBS ile donatılmış olan Velax, fren mesafesini etkili bir şekilde kısaltır ve sürüş güvenliğini artırır.

CL9S, günlük kullanımda yüksek kaliteli ve konforlu bir sürüş deneyimi sunmak üzere tasarlanmıştır. Otomotiv sınıfı bir far sistemine sahip olup, 25.000 cd'ye varan uzun far parlaklığı ve dört şeridi kapsayan aydınlatma alanı sayesinde gece görüşünü iyileştirir. Öne çıkan diğer özellikler arasında yokuş iniş kontrolü, 3C patlamaya dayanıklı cam ve konfor odaklı süspansiyonla desteklenen bulut gibi konforlu bir kabin yer alıyor. 12 inçlik ultra ince panoramik ekran ve motosiklet sınıfı geniş profilli lastikler, kullanım kolaylığını ve dengeyi daha da artırıyor. Standda ayrıca çeşitli kullanım ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunan elektrikli bisikletler, motosikletler ve scooterlar da dahil olmak üzere daha geniş bir elektrikli ulaşım ürünleri yelpazesi sergileniyor.

Kalite ve dayanıklılığa verdiği önemle hareket eden Yadea, Türkiye pazarına güvenilir, yüksek standartlı elektrikli mobilite çözümleri sunmayı amaçlamaktadır. Marka, uzun vadeli ürün performansı ve kullanıcı deneyimine odaklanarak, daha fazla yerel kullanıcının yüksek kaliteli elektrikli ulaşımdan yararlanmasını sağlamayı ve kısa-orta mesafeli ulaşımın sürekli gelişimini desteklemeyi hedefliyor.

