Yakima Chief Hops lance un nouveau site Internet proposant une expérience d'achat par lot

YAKIMA, Washington, 5 août 2026 /PRNewswire/ -- Yakima Chief Hops (YCH), un fournisseur mondial de houblon détenu à 100 % par des producteurs, dévoile son nouveau site Internet, doté de fonctionnalités améliorées et d'une expérience utilisateur optimisée, afin d'offrir aux brasseurs commerciaux des États-Unis, d'Europe et du Canada un moyen plus efficace d'acheter du houblon en ligne. En tant que l'un des plus grands fournisseurs de houblon au monde, Yakima Chief Hops continue d'investir afin de faciliter la réussite des brasseurs. Le site Internet remanié de l'entreprise offre une expérience plus rapide et plus intuitive, permettant de découvrir plus facilement les produits, d'accéder aux ressources techniques et de trouver les outils dont les brasseurs ont besoin pour élaborer des bières d'exception.

Yakima Chief Hops Launches New Website Featuring a Shop-By-Lot Experience

La boutique en ligne remaniée permet aux brasseurs de parcourir et de comparer des lots de houblon spécifiques grâce à une nouvelle fonctionnalité « Shop-By-Lot », de passer des commandes sous contrat, de régler les factures en ligne, de gérer les contrats, de consulter les commandes et de suivre les expéditions depuis un tableau de bord convivial. Basée sur des études de marché et les retours des clients, la conception du nouveau site de Yakima Chief Hops offre des processus de commande plus fluides pour les clients fidèles et un paiement rapide pour les nouveaux clients.

« Notre nouveau site a pour objectif d'offrir une expérience numérique exceptionnelle, à travers laquelle les brasseurs pourront tisser des liens plus étroits avec les exploitations familiales qui cultivent notre houblon avec passion », a déclaré Ryan Hopkins, PDG de Yakima Chief Hops. « Au cœur de cette expérience se trouve Shop-By-Lot, qui permet aux brasseurs d'explorer, de comparer et d'acheter en ligne des lots de houblon spécifiques provenant d'exploitations agricoles spécifiques. En tant qu'entreprise détenue par des producteurs, notre nouveau site Internet reflète notre engagement résolu à mettre en place des moyens plus connectés, plus transparents et plus efficaces permettant aux meilleurs brasseurs du monde de s'approvisionner en houblon auprès d'exploitations familiales. »

La nouvelle expérience numérique est désormais disponible aux États-Unis, en Europe et au Canada et les clients existants recevront des instructions pour activer leur compte sur la nouvelle plateforme.

Yakima Chief Hops

YCH est un fournisseur mondial de houblon détenu à 100 % par des producteurs, dont la mission est de mettre en relation les meilleurs brasseurs du monde avec des exploitations familiales spécialisées dans la culture du houblon. Présents sur le marché depuis plus de 30 ans, nous sommes devenus des leaders en matière d'innovation, de qualité et de service client. Nous sommes un partenaire de référence pour les brasseurs, proposant des études et des produits à la pointe du secteur. Nous défendons le développement durable et les causes sociales importantes, et nous nous engageons à soutenir les communautés dont nous faisons partie. https://www.yakimachief.com/