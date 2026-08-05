Yakima Chief Hops lanza un nuevo sitio web con una experiencia de compra por lote

YAKIMA, Wash., 5 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Yakima Chief Hops (YCH), un proveedor global de lúpulo propiedad al 100% de los productores, ha dado a conocer su nuevo sitio web con funciones mejoradas y una experiencia de usuario optimizada que tiene como finalidad facilitar a los cerveceros comerciales de Estados Unidos, Europa y Canadá la compra de lúpulo en línea. Como uno de los mayores proveedores de lúpulo del mundo, Yakima Chief Hops sigue invirtiendo con el fin de ayudar a los cerveceros a alcanzar el éxito. El sitio web rediseñado de la compañía ofrece una experiencia más rápida e intuitiva, lo que facilita el descubrimiento de productos, el acceso a recursos técnicos y la conexión con las herramientas que los cerveceros necesitan para elaborar cervezas excepcionales.

Yakima Chief Hops Launches New Website Featuring a Shop-By-Lot Experience

La tienda online rediseñada permite a los cerveceros explorar y comparar lotes específicos de lúpulo mediante una nueva experiencia de compra por lote, realizar compras por contrato, pagar facturas online, gestionar contratos, revisar pedidos y rastrear envíos desde un panel de control intuitivo. Basándose en la investigación y los comentarios de los clientes, el diseño del nuevo sitio web de Yakima Chief Hops ayuda en relación al proceso de compra para los clientes habituales y agiliza el pago para los nuevos clientes.

"Nuestro nuevo sitio web tiene como finalidad poder crear una experiencia digital excepcional donde los cerveceros puedan conectar más estrechamente con las granjas familiares que cultivan con pasión nuestro lúpulo", declaró Ryan Hopkins, consejero delegado de Yakima Chief Hops. "La clave de esta experiencia es la función de "comprar por lote", que permite a los cerveceros explorar, comparar y adquirir lotes específicos de lúpulo de granjas concretas en línea. Como empresa propiedad de los productores, nuestro nuevo sitio web refleja nuestro firme compromiso de crear formas más conectadas, transparentes y eficientes para que los mejores cerveceros del mundo obtengan lúpulo de granjas familiares".

La nueva experiencia digital ya está disponible en Estados Unidos, Europa y Canadá, y los clientes ya registrados recibirán instrucciones para activar sus cuentas en la nueva plataforma.

Yakima Chief Hops

YCH es un proveedor global de lúpulo, propiedad al 100% de productores, cuya finalidad se basa en conectar a los mejores cerveceros del mundo con fincas familiares de lúpulo. Contando con más de 30 años de experiencia, nos hemos convertido en líderes en innovación, calidad y servicio al cliente. Somos un recurso para los cerveceros, proporcionando investigación y productos líderes en la industria. Defendemos la sostenibilidad y las causas sociales importantes, trabajando para apoyar a las comunidades que nos rodean. https://www.yakimachief.com/