Yapay zekayı iyilik için demokratikleştirmek: Küresel yapay zeka öncüsü Dr. Ben Goertzel, yardımsever Yapay Genel Zeka (AGI) yaratma misyonunu ilerleterek uluslararası geliştiriciler için 1 milyon dolardan fazla hibe başlattı

Yapay Süper Zeka (ASI) İttifakının CEO'su ve dünyanın ilk merkezi olmayan yapay zeka platformu SingularityNET'in Kurucusu Dr. Ben Goertzel , tüm insanlığın yararı için insan düzeyinde Yapay Genel Zeka (AGI) ve süper zekanın ortaya çıkışını hızlandırmayı misyon edinmiştir

, tüm insanlığın yararı için insan düzeyinde Yapay Genel Zeka (AGI) ve süper zekanın ortaya çıkışını hızlandırmayı misyon edinmiştir AGI gelişiminin sınırlarını zorlamak için yıkıcı uygulamalar tasarlayan çok sayıda geliştiriciye 1 milyon dolardan fazla fon verilecek

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LONDRA, 14 Kasım 2024 /PRNewswire/ -- Dünyaca ünlü bilgisayar bilimcisi ve 25'ten fazla kitabın üretken yazarı, SingularityNET Kurucusu ve CEO'su, Yapay Süper Zeka (ASI) İttifakı CEO'su ve OpenCog Vakfı Başkanı Dr. Ben Goertzel, geliştiricileri insanlığın yararına yardımsever AGI'yi geliştirmeleri için güçlendirmek üzere 1 milyon dolardan fazla hibe vereceğini açıkladı.

Hibe alanlar, SingularityNET'in platformundan yararlanma ve gelişmiş teknolojilere, çerçevelere ve AGI uzmanlarından oluşan küresel bir ağa erişme şansı ile en son teknolojiye paha biçilmez bir erişime sahip olacaklar.

Singularity: DeepFunding - Dr. Goertzel Dr Ben Goertzel and Sophia Robot at TOKEN2049 Singapore 2024

1 milyon ABD dolarının üzerindeki fon havuzu, SingularityNET'teki dahili Ar-Ge'yi tamamlamak ve radikal yapay zeka atılımlarının bir sonraki aşamasına öncülük etmeyi amaçlayan benzer düşünen bireylerden oluşan bir topluluğa katılmak üzere tasarlanmış çığır açan AGI Ar-Ge projelerini takip etmek için alandaki kişilere finansal kaynaklar sağlayacaktır.

Ar-Ge hibelerinin, SingularityNET'in ortak ekosisteminin kapsayıcı değerleri doğrultusunda, ileri düzey araştırma öğrencilerinin yanı sıra yükselen ve gelişmekte olan ülkelerdeki yapay zeka araştırmacıları ve mühendislerine de hitap etmesi beklenmektedir.

Merkezi olmayan yapay zeka altyapısında lider ve Yapay Süper Zeka (ASI) İttifakının kurucu üyesi olan SingularityNET, SingularityNET'in yapay zeka inovasyon fonu DeepFunding aracılığıyla, bireylerin SingularityNET'in merkezi olmayan yapay zeka platformunda çalışan bir yapay zeka çerçevesi olan OpenCog Hyperon ile çalışmak üzere tasarlanmış yapay zeka kodu oluşturmaları için bir program başlatıyor.

Şu anda, bazıları birden fazla kazanana izin veren 13 OpenCog Hyperon Challenges açık ve toplamda 1 milyon doların üzerinde fon mevcut. Teklifler 1 Aralık'a kadar sunulabilir ve SingularityNET'in takdirine bağlı olarak son başvuru tarihi uzatılabilir. Bu son tarihe ulaşıldığında değerlendirme süreci başlayacaktır. Hibe almaya hak kazananlar, projenin kapsamı ve karmaşıklığına bağlı olarak araştırma ve geliştirmelerini tamamlamak için üç ila dokuz ay arasında bir süreye sahip olacaklar.

Dr Ben Goertzel Hakkında

Dr. Ben Goertzel disiplinler arası bir bilim insanı, girişimci ve yazardır. Brezilya'da Amerikalı bir anne babanın çocuğu olarak dünyaya geldi ve uzun süre Hong Kong'da yaşadıktan sonra 2020 yılında ana faaliyet merkezini Seattle'ın kırsal bölgesine taşıdı. SingularityNET Vakfı, OpenCog Vakfı ve yıllık Yapay Genel Zeka konferansını düzenleyen AGI Topluluğu'na liderlik etmektedir.

Dr. Goertzel ayrıca kar amacı gütmeyen fütürist Humanity+'a başkanlık etmekte ve SingularityNET ekosisteminin parçaları olan Singularity Studio, Rejuve, SingularityDAO ve Xccelerando Media adlı yapay zeka firmalarının Baş Bilim İnsanı olarak görev yapmaktadır. Robotik firması Hanson Robotics'in Baş Bilim İnsanı olarak Sophia robotunun arkasındaki yazılım ekibini yönetti; Awakening Health'in Baş Yapay Zeka Bilim İnsanı olarak Sophia'nın küçük kız kardeşi Grace'in arkasındaki zihni oluşturan ekibi yönetiyor.

Dr. Goertzel'in araştırma çalışmaları yapay genel zeka, doğal dil işleme, bilişsel bilim, makine öğrenimi, hesaplamalı finans, biyoinformatik, sanal dünyalar, oyun, parapsikoloji, teorik fizik ve daha birçok alanı kapsamaktadır. 25'ten fazla bilimsel kitap, ~150 teknik makale ve çok sayıda gazetecilik makalesi yayınlamış ve dünya çapında her türden çok sayıda etkinlikte konuşmalar yapmıştır.

SingularityNET Hakkında

SingularityNET, Dr. Ben Goertzel tarafından merkezi olmayan, demokratik, kapsayıcı ve faydalı bir Yapay Genel Zeka (AGI) yaratma misyonuyla kurulmuştur. Dr. Goertzel'e göre AGI herhangi bir merkezi kuruluştan bağımsız olmalı, herkese açık olmalı ve tek bir şirketin ve hatta tek bir ülkenin dar hedefleriyle sınırlandırılmamalıdır. SingularityNET ekibi deneyimli mühendisler, bilim insanları, araştırmacılar, girişimciler ve pazarlamacılardan oluşmaktadır. Temel platform ve yapay zeka ekipleri, finans, robotik, biyomedikal yapay zeka, medya, sanat ve eğlence gibi uygulama alanlarına adanmış uzman ekiplerle daha da tamamlanmaktadır.

SNET hakkında daha fazla bilgi için şu adresi ziyaret edin: https://singularitynet.io/

DeepFunding Hakkında

DeepFunding, SingularityNET'in merkezi olmayan yapay zeka inovasyon fonudur. Finansman programı, dünyanın en büyük merkezi olmayan yapay zeka pazarını büyüten ve ilerleten yenilikçi çözümler geliştiren yapay zeka kurucularını desteklemektedir.

DeepFunding yapay zekanın dönüştürücü gücüne inanmaktadır. Yapay zeka artık sadece bir moda sözcük ya da uzak bir vaat değil, artık bir gerçeklik - sektörleri şekillendiriyor ve bozuyor, karmaşık sorunları çözüyor ve neyin mümkün olduğunu yeniden tanımlıyor. Deep Funding, geliştiricilerin fikirlerini duyurmalarını ve kaynaklar, mentorluk ve daha iyi görünürlük yoluyla büyümelerini destekleyerek çığır açan projelerin ve fikirlerin meyve vermesini sağlar.

Daha fazla bilgi almak ve hibe başvurusunda bulunmak için şu adresi ziyaret edebilirsiniz: https://deepfunding.ai/

İletişim: Madison Hughes, +44 7562298220, [email protected]

Fotoğraf - https://mma.prnewswire.com/media/2556686/Singularity_NET.jpg

Fotoğraf - https://mma.prnewswire.com/media/2556712/Dr_Ben_Goertzel_and_Sophia_Robot.jpg