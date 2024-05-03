耶魯大學 Akiko Iwasaki 博士榮登 TIME100 全球最具影響力人物榜單

康涅狄格州紐希雲2024年5月3日 /美通社/ --《時代雜誌》將耶魯大學醫學院免疫生物學家 Akiko Iwasaki 博士列入 2024 年 TIME100 Health，該雜誌列出全球醫療保健領域 100 位最具影響力人士的年度名單。她上週更入選 TIME100，這是《時代雜誌》的全球 100 位最具影響力人士名單。

Iwasaki 表示：「我對於被列入 TIME100 和 TIME100 Health 名單仍然感到十分震驚。這多麼令人難以置信的榮譽！」

Iwasaki 是耶魯大學醫學院免疫生物學和分子、細胞和發展生物學系的斯特靈教授，之前曾獲選為美國國家科學院、美國國家醫學院、歐洲分子生物學組織和美國文理科學院成員。在她的職業生涯中，Iwasaki 的研究主要專注病原體與免疫系統之間的複雜互作用，尤其是寨卡、單純疱疹病毒 (HSV) 和 COVID-19 等病毒感染。

Iwasaki 表示：「COVID-19 新冠疫情的毀滅性後果是現時有數百萬人患有長新冠。」作為耶魯大學 COVID 康復研究、突破性的 PAXLC 試驗和其他臨床試驗的聯席首席研究員，她幫助揭示影響數百萬美國人的持續症狀背後的根本原因。

急性感染後綜合症可能會伴隨許多其他細菌和病毒感染，例如萊姆病。Iwasaki 創立了感染與免疫中心，該中心於去年 8 月啟動，旨在幫助在疫情期間取得的進展基礎上，並更好地了解急性感染後綜合症。

Iwasaki 表示：「這些綜合症，包括肌痛性腦脊髓炎慢性疲勞綜合症，在很大程度上被忽視和研究不足。現在是時候讓我們作為一個社會作出堅定承諾，以迫切的態度從各個角度處理這些疾病。我很幸運能夠與這麼多敬業又出色同事和患者一起對抗急性感染後綜合症。」

TIME100 Health 獲獎者將共聚一堂，參加 TIME100 影響力晚宴：5 月 13 日，領袖塑造健康未來。

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Yale School of Medicine