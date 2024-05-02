耶鲁大学 Akiko Iwasaki入选 TIME100 全球最具影响力人物名单

康涅狄格州纽黑文2024年5月3日 /美通社/ --《 时代》杂志已任命耶鲁医学院 免疫生物学家岩崎明子博士入选2024 TIME100 Health，这是该杂志列出的全球医疗保健领域100位最具影响力人物的年度名单。上周，她还入选了《时代》杂志全球100位最具影响力人物名单 TIME100。

岩崎说："能被列入 TIME100 和 TIME100 生命值清单，我仍然感到震惊。" "多么不可思议的荣幸！"

岩崎是耶鲁医学院免疫生物学和分子、细胞和发育生物学的杰出教授，此前曾当选为美国国家科学院、国家医学院、欧洲分子生物学组织和美国艺术与科学院院士。在她的整个职业生涯中， 岩崎的研究重点是病原体与免疫系统之间错综复杂的相互作用，重点是寨卡、单纯疱疹病毒（HSV）和 COVID-19 等病毒感染。

Iwasaki 说："COVID-19 疫情的毁灭性后果是，现在有数百万人患有长期COVID。" 作为 耶鲁大学COVID康复研究、开创性的 PAXLC试验和其他临床试验的联合首席研究员，她帮助揭示了影响数百万美国人的挥之不去的症状背后的根本原因。

急性感染后综合征可能伴随许多其他细菌和病毒感染，例如莱姆病。岩崎创建了感染与免疫 中心，该中心于去年8月启动，旨在帮助在疫情期间取得的进展基础上再接再厉，更好地了解急性后感染综合症。

岩崎说："这些综合征，包括肌痛性脑脊髓炎慢性疲劳综合症，在很大程度上被忽视和研究不足。" "现在是我们作为一个社会做出坚定承诺，从各个角度紧急应对这些疾病的时候了。我很幸运能与这么多敬业的优秀同事和患者一起抗击急性后感染综合症。"

TIME100 健康奖得主将齐聚一堂，参加 TIME100 影响力晚宴：5月13日，领袖塑造健康的未来。

有关耶鲁医学院的更多信息，请访问 www.medicine.yale.edu。

Yale School of Medicine