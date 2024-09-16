耶鲁大学领导人在即将举行的峰会上分享从新冠肺炎疫情中吸取的健康股权经验教训

康涅狄格州纽黑文2024年9月16日 /美通社/ -- 来自耶鲁大学医学院的领导人将在9月18日（周三）的峰会上提出改善健康公平的新策略，这些策略是在应对新冠肺炎疫情期间制定的。

在新冠肺炎疫情初期，耶鲁大学医学院和耶鲁大学纽黑文卫生学院制定了一项详细的计划，包括实施统一的方案、精确的重症监护病房（ ICU ）入院标准以及整个卫生系统的负载平衡。 这些策略和成功经验在预印本研究“Implementation of Uniform Processes of Care Across an Academic Health System During the Initial COVID-19 Pandemic Surge and Their Association with Outcomes”中进行了概述。

耶鲁大学在疫情期间的死亡率比所有种族和族裔群体的全国平均水平低34%。 耶鲁大学团队表示，护理的一致性对促进健康公平产生了重大影响。

“虽然健康公平在美国仍然是一个重大挑战，但在COVID-19大流行期间，耶鲁大学的行动计划成功地降低了各种患者群体的死亡率，”内科主任，该论文的资深作者和活动主持人Gary Désir医学博士说。 “在这次峰会上，我们将探讨耶鲁大学的战略如何缩小医疗保健差距。 参与者将获得宝贵的见解和可行的战略，以便在其机构中实施，从而促进其社区的积极变化。”

“耶鲁模式表明，通过有意识的策略可以实现公平的健康结果。 致力于公平的医疗保健将使所有美国人受益，并使他们能够过上最健康的生活， ”该部门多元化，公平和包容性副主席Benjamin Mba说。

耶鲁大学医学院院长南希• J •布朗（ Nancy J. Brown ）医学博士说： “我很高兴我们的团队分享了宝贵的经验教训，以便全国各地的社区能够在疫情期间实施使康涅狄格州居民受益匪浅的技术。”

除了向耶鲁模式学习外，来自全国学术医疗中心的小组成员还将分享他们为促进健康公平所采取的步骤。 Marcella Nunez-Smith ，医学博士， MHS ，多元化，公平和包容副院长和Manisha Juthani教授，医学博士，是耶鲁大学的演讲者之一。

该活动将于上午7点至下午2点在耶鲁大学格林伯格会议中心举行，地址为391 Prospect St.。

Yale School of Medicine