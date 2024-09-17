耶魯大學領袖在即將舉行的高峰會上分享從 COVID-19 肆虐中汲取的健康平等經驗

康涅狄格州紐黑文2024年9月17日 /美通社/ -- 來自耶魯大學醫學院 (Yale School of Medicine) 的領袖將在 9 月 18 日（星期三）舉行的高峰會上，介紹在應對 COVID-19 大流行期間制定的新策略，以改善健康平等。

在 COVID-19 大流行的早期，耶魯大學醫學院和 Yale New Haven Health 制定了詳細計劃，包括實施統一的協議、入住深切治療病房 (ICU) 的精確標準，以及整體醫療系統的負荷平衡。預印本研究報告「COVID-19 初次大流行突發期間，學術醫療系統的統一照顧程序實施以及其與結果的關係」對這些策略和成功案例作出概述。

耶魯大學 (Yale) 在大流行期間的死亡率，比全國所有種族和民族的平均值低 34%。耶魯大學團隊表示，照顧的統一性在促進健康平等方面影響深遠。

內科系主席、論文高級作者兼活動主持人 Gary Désir 表示：「儘管健康平等在美國仍然是一個重大挑戰，但在 COVID-19 大流行期間，耶魯大學的行動計劃成功降低了各種患者群體的死亡率。在這次高峰會上，我們將探討耶魯大學的策略如何減少醫療保健差異。參與者將獲得寶貴的見解和可行策略，以在其機構實施，務求促進社區積極的變化。」

「耶魯大學的模式證明，可以透過有意的策略來實現公平的健康成果。致力於平等的醫療保健，將使所有美國人受益，讓他們過上最健康的生活，」部門多元化，公平和包容副主席 Benjamin Mba（醫科學士）表示。

耶魯大學醫學院院長 Nancy J. Brown 表示：「我很高興團隊分享了寶貴經驗，讓全國各地的社區都能使用康乃狄克州 (Connecticut) 居民在大流行期間享用的技術。」

除了從耶魯大學模式中學習外，全國學術醫療中心的小組成員還將分享其為促進健康公平所採取的措施。多樣性、公平與包容副院長 Marcella Nunez-Smith（醫學博士、醫學碩士），以及教授 Manisha Juthani（醫學博士），都是耶魯大學的演講者。

此活動將於上午 7 時至下午 2 時，在 Prospect St. 391 號耶魯大學的 Greenberg Conference Center 舉行。

Yale School of Medicine