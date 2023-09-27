耶鲁大学医学院启动首届"癌症登月计划"

康涅狄格州纽黑文市2023年9月27日 /美通社/ -- 耶鲁大学医学院和众议院议员 Rosa DeLauro 女士在今天共同宣布了美国第一笔高级健康研究计划局 (ARPA-H) 拨款，这是拜登总统重启癌症登月计划后发放的首笔资金。这项名为"通过 RNA 编码免疫基因调整治愈不治之症"的奖金总数接近 2,500 万美元，旨在通过使用 mRNA 技术培养特定免疫细胞，从而训练免疫系统，达到更好地对抗癌症和其他疾病的目的。

奖金将在三年内分批发放，由埃默里大学 (Emory University)、耶鲁大学医学院 (Yale School of Medicine) 和佐治亚大学 (University of Georgia) 合作团队分享。研究人员正在共同努力利用自然免疫系统对抗癌症、红斑狼疮和新发传染病。

埃默里大学和佐治亚理工学院 (Georgia Tech) 的 Phil Santangelo 博士担任首席研究员，提供经过人工设计和修改的 mRNA。医学博士，耶鲁大学医学院皮肤病学 Anthony N. Brady 学者，原耶鲁大学癌症中心主任 Richard Edelson 教授担任该项目联合首席研究员。Edelson 博士的课题组对功能性树突细胞展开研究，这种细胞是适应性免疫系统的总开关。他们发现，树突细胞可以"打开"和"关闭"患者的免疫系统，这是该项目的基础。现在，有了新的 ARPA-H 资助，课题组能够将 mRNA 技术应用于此类细胞。

Edelson 说："我们在耶鲁大学开发了可以从任何患者身上快速产生树突细胞的独特能力。现在，我们可以利用这种经过人工设计和修改的 mRNA 引导树突细胞，启动针对任何已知蛋白质的免疫反应，从新冠病毒刺突蛋白到几种常见类型的侵袭性肿瘤。这笔资金将加速相关成果的转化，有望对治疗各种人类癌症和其他疾病有所帮助。"

Edelson 补充道，ARPA-H 鼓励"登月计划"研究小组在治疗癌症方面的努力，会引起每一位受癌症影响的人共鸣。他表示对众议院拨款委员会和医学研究监督小组委员会的资深成员 DeLauro 的诚挚感谢。DeLauro 委员在 ARPA-H 的创建中可谓是劳苦功高。耶鲁大学医学院院长 Nancy J. Brown 医学博士也参加了此次活动。

Edelson 说："这笔慷慨的资金给我们带来了实现重大飞跃的机会，我们必须牢牢把握。"

Yale School of Medicine

SOURCE Yale School of Medicine