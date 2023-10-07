耶魯大學醫學院專家因發現氯胺酮抗抑鬱劑而獲頒國際心理健康獎

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Yale School of Medicine

07 Oct, 2023, 20:22 ET

康乃狄格州紐希雲 2023年10月7日 /美通社/ -- 耶魯大學醫學院精神科部主席 John H. Krystal 醫學博士，獲美國國家醫學院（National Academy of Medicine，簡稱 NAM）頒發 2023 年 Rhoda and Bernard Sarnat International Prize in Mental Health （國際心理健康獎）。

Krystal 將與其同事 Dennis Charney 醫學博士及 Husseini Manji 醫學博士共同獲獎。他們因發現氯胺酮對抗抑鬱的快速效果，以及確認其對難治性抑鬱的效用而獲得這項殊榮。

這一發現促成了抗抑鬱艾氯胺酮（Esketamine）的發展，它是逾 50 年首款獲美國食品藥物管理局（U.S. Food and Drug Administration ，簡稱 FDA）批准的新機理抗抑鬱藥。

這一獎項表彰了科學家們的成就，將於 10 月 8 日在學院的年度會議上頒發。此獎項每年都會頒發給在改善心理健康方面展現卓越成就的人士、團體或機構。

轉譯研究教授、精神病學、神經科學及心理學教授 Krystal，亦是 Robert L. McNeil Jr 說：「能夠作出改變許多人生命的發現，非常有意義，許多人接受氯胺酮及艾氯胺酮治療後，都與我聯絡分享他們康復的故事，這使我非常感動。這項工作始於耶魯大學，在 VA Connecticut Healthcare System 這裡，一個非常特別的神經科學及精神病學社區。」

研究人員及其合作者在 2000 年於生物心理學》期刊上發佈他們的研究結果。他們指出氯胺酮是一種速效的抗抑鬱劑，服藥數小時後便能改善症狀，單劑量在 24 小時內便有較高的臨床反應，而一般的抗抑鬱症需在治療後數週才能產生臨床反應。研究人員亦指出氯胺酮對於難治性抑鬱症狀亦有效。

2019 年，FDA 批准了衍生自氯胺酮的艾氯胺酮，作為噴鼻劑使用。一項研究的結論指出，在 10 位對其他治療無效的患者中，有 7 位在接受艾氯胺酮治療後情況得以改善，因而獲得批准。

Krystal 說他唯一的遺憾，是已故的 Ronald S. Duman 哲學博士及 George Aghajanian 醫學博士無法領獎接受此殊榮，他們一起參與了氯胺酮的研究 ，並為藥物的治療作用機制帶來了許多研究成果。

Yale School of Medicine

SOURCE Yale School of Medicine

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