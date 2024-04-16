医学博士 Lisa Sanders 开设新博客，解读一线面临的长新冠挑战

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Yale School of Medicine

Apr 16, 2024, 10:54 ET

美国康涅狄格州纽黑文2024年4月16日 /美通社/ --  耶鲁大学医生 Lisa Sanders 医学博士正在编辑由耶鲁医学院网站主办的题为"来自一线的长新冠快报"的新博客。她还是 《纽约时报》杂志广受欢迎的"Diagnosis"专栏和 Netflix 剧集的作者。

Sanders 博士是一位以诊断方面的著作而闻名的内科医生，也是剧集《豪斯医生》的灵感来源和顾问。她正在最新的工作"来自一线的长新冠快报"中努力破解长新冠的密码，该博客将每隔一周更新一次。每篇文章都围绕 Sanders 博士选定的主题展开，主要由耶鲁医学院的医学生撰写。博客文章将探讨有关该疾病的医学论文， Sanders 博士将就这些发现是否符合该疾病的总体情况和动态发展发表看法。每篇博客都以 Sanders 博士的见解结尾，她以致力于揭开医学奥秘而著称。

Sanders 博士还在 Yale New Haven Health 多学科长新冠护理中心给患者看病，她表示，大多数患者在看病前就已经接受了各种检查，而且极为常见的是，当所有检查都正常时，患者以及他们的医生都担心症状"纯属想象"。

Sanders 表示："我们在诊所的首要任务之一是向患者说明，长新冠导致的大多问题都检查不出来。我们对其中许多症状的原因知之甚少，无法对其进行检查。有问题的不是有症状的患者，而是症状科学研究。"

她表示，如果疫情能带来什么好处，那就是能更好地了解长新冠以及其他许多种急性感染后综合征，这种症状必然伴随着感染而发生。由于长新冠的患者群体"足够庞大、足够大声"，急性感染后综合征终于迎来了"高光时刻"。Sanders 博士表示，这些经验"可能会帮助我们应对下一次感染，这种感染至少会给一些感染者留下持久的影响。"

点击此处阅读第一篇"来自一线的长新冠快报"。

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