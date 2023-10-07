因发现氯胺酮的抗抑郁功效，耶鲁大学医学院的专家荣膺国际心理医学奖

康涅狄格州纽黑文, 2023年10月8日 /美通社/ -- 耶鲁大学医学院精神病学系主任、医学博士 John H. Krystal 荣膺美国国家医学院（NAM）颁发的 2023 年 Rhoda and Bernard 国际心理医学奖。

这一殊荣由 Krystal 与同事 Dennis Charney（医学博士）和 Husseini Manji（医学博士）共享。能够获得这一殊荣，是因为三人发现了氯胺酮的快速抗抑郁效果，并确认了其对难治性抑郁症的疗效。

正是基于这一发现，艾司氯胺酮成为了 50 多年来美国食品和药物管理局（FDA）批准的首款具有新机制的抗抑郁药物。

这一奖项将于 10 月 8 日在学院年度会议上颁发，旨在对这些科学家的成就进行嘉奖。这一年度奖项的获得者均为在促进心理医学进步方面取得杰出成就的个人、团体或组织。

Robert L. McNeil, Jr. 转化研究教授及精神病学、神经科学和心理学教授 Krystal 表示：" 能够达成让众多人的生活得以改善的发现意义非凡"。接受氯胺酮和艾司氯胺酮治疗的众多人士所分享的康复历程让我激动不已。该项工作源于耶鲁大学，源于康涅狄格州退伍军人事务部康州医疗保健系统（VA Connecticut Healthcare System）这一十分独特的神经科学和精神病学社区。

研究人员及其合作伙伴的研究结果发表于 2000 年的《生物心理学》期刊上。其证明，作为一种快速起效的抗抑郁药，相较于在治疗后数周内才产生临床反应的传统抗抑郁药，氯胺酮能够在给药后数小时内改善症状，并在单次给药 24 小时内引发高临床反应率。研究人员还发现，氯胺酮可用于治疗耐药性抑郁症。

艾司氯胺酮是一种氯胺酮衍生物，于 2019 年获得 FDA 批准用作鼻喷雾剂。该批准是在一项研究得出结论后（证实了艾司氯胺酮对十分之七的对先前治疗无反应的患者有效）做出的。

Krystal 表示，在氯胺酮的治疗作用机制研究方面做出了诸多贡献的已故 Ronald S. Duman 博士和 George Aghajanian（医学博士）的缺席是他唯一的遗憾。

Yale School of Medicine

SOURCE Yale School of Medicine