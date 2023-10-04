有繩窗簾是嬰幼兒在家的最大隱患

紐約2023年10月4日 /美通社/ -- 有繩窗簾被視為家居最大隱藏威脅之一，因為它可能有勒死幼兒的風險。為了增加人們對這種危險的關注，十月被定為窗簾安全月。窗簾安全委員會 (WCSC) 及安全專家促請家中有幼兒的父母及照顧者，使用無繩的窗簾產品，或幼兒無法觸及拉繩的窗簾。

隨著新一代為人父母，提高安全意識仍是當務之急。一份 2023 年全國調查發現，年輕人一代、Z 世代及千禧世代，比起 X 世代及嬰兒潮一代，對這種家居危險的意識較低。‎提高意識只是開始。 必須採取行動，更新過時的窗簾，採用‎當今更安全的無繩產品，防止意外事故的發生。

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建議父母和照顧者遵循窗簾安全的 ABC 守則: ‎

A 代表年齡 (Age) 。 嬰幼兒最容易被外露或懸掛的窗簾拉繩纏住，這可能會導致受傷或死亡。

嬰幼兒最容易被外露或懸掛的窗簾拉繩纏住，這可能會導致受傷或死亡。 B 代表最適合兒童的 (Best for Kids) 。 要確認窗簾產品是否適合有幼兒居住的家庭，請尋找印有 Best for Kids ™ 標誌的產品，在美國各大零售商均有售。帶有這個標誌的產品沒有繩、沒有可操作的繩或擁有無法觸及的內繩，而且無法形成危險的繩圈。

要確認窗簾產品是否適合有幼兒居住的家庭，請尋找印有 標誌的產品，在美國各大零售商均有售。帶有這個標誌的產品沒有繩、沒有可操作的繩或擁有無法觸及的內繩，而且無法形成危險的繩圈。 C 代表無繩 (Cordless)。當家中有幼兒時，只能使用無繩的產品。

窗簾安全委員會副總監 Ralph Vasami 表示：「幼兒可能很快就會被有繩的窗簾悄無聲息地纏住。我們需要提高意識，並採取行動來避免發生意外，拯救生命。」

為了確保窗簾安全，窗簾安全委員會建議遵從以下指引：

育有幼兒的家中只安裝無繩的窗簾，或者使用繩子無法被觸及的窗簾。 以印有 Best for Kids ™ 認證標籤的無繩窗簾或繩子無法被觸及的有繩窗簾，取代百葉簾或者有繩的捲簾。

以印有 ™ 認證標籤的無繩窗簾或繩子無法被觸及的有繩窗簾，取代百葉簾或者有繩的捲簾。 如果有繩窗簾無法被替換成現今更安全的產品，父母和照顧者應該檢查以下事項：

將所有窗簾繩放在兒童無法觸及的地方。去除任何懸掛的繩子。



將所有嬰兒床、床、傢俱及玩具移走，遠離窗戶及窗簾繩，最好搬到另一面牆边。



確保將有流蘇的拉繩綁起，使其無法觸及，並儘量縮短拉繩。



窗簾和垂直百葉簾上的環形繩應該永遠固定在地板或牆壁上，並保持拉緊的狀態。



檢查是否有妥善安裝窗簾繩固定扣，並適當進行調節，限制內部拉繩的移動。

如欲了解更多有關窗簾繩安全的資訊，請瀏覽 www.windowcoverings.org。在 Facebook、Twitter 及Instagram 上關注 WCSC，以獲取更多家居安全資訊及建議。

窗簾安全委員會 (WCSC) 是一個由美國主要窗簾製造商、進口商及零售商組成的聯盟。該委員會協助及支援行業內的成員不斷努力，鼓勵在育有幼兒的家中使用無繩窗簾，重新設計有繩產品，並支援國內有關有繩窗簾的 ANSI/WCMA 標準。WCSC 的活動絕不構成其成員或任何其他實體所承擔的任何法律義務。 消費者如需更多資訊，可以瀏覽 WCSC 的網頁 www.windowcoverings.org。

媒體聯絡方式： Kristen Kurtz

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Window Covering Safety Council

SOURCE Window Covering Safety Council