YPO выбрала Реймонда Уатта председателем YPO на 2023-2024 гг.

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YPO

06 Jul, 2023, 11:33 ET

НЬЮ-ЙОРК, 6 июля 2023 г. /PRNewswire/ -- YPO – международная организация бизнес-лидеров, включающая в себя более 34 000 руководителей высшего звена из 150 стран – объявила об избрании Реймонда Уатта на высший выборный пост YPO – председателя совета директоров YPO.

Г-н Уатт, срок полномочий которого начался 1 июля 2023 года, является 72- председателем YPO и сменяет на этом посту Рафи Демирджяна.

Г-н Уатт – член подразделения YPO Pacific West Chapter и председатель Rimar.ai, компании, специализирующейся на анализе больших данных, а также соучредитель и генеральный директор платформы для агрегации данных Omnislash, Inc., выводящей киберспорт и игровую индустрию на качественно новый уровень. 

"YPO изменила меня как человека, как лидера, а также оказала существенное влияние на мой бизнес, предоставляя возможности для обучения на протяжении всей жизни и бесценные связи", – отметил г-н Уатт. "В качестве председателя я с нетерпением жду возможности внести свой вклад в работу этого сообщества, которое мне так много дало".

Г-н Уатт продолжает наследие основателя и первого президента YPO Рэя Хикока, который задал стандарты партнерского лидерства.

"Реймонд Уатт – образцовый член YPO и успешный бизнес-лидер, который является настоящим воплощением нашей культуры и ценностей", – заявил г-н Демирджян. "Будущее YPO в полной мере зависит от его выдающегося лидерства, стратегического мышления, эмоционального интеллекта и, что самое главное, от того, что он уделяет большое внимание желаниям и потребностям членов нашей организации".

Г-н Уатт присоединился к YPO в 2015 году и с тех пор является активным членом организации на уровне подразделений, а также на региональном и глобальном уровне. 

Во время выполнения обязанностей руководителя YPO г-н Уатт был председателем комитета по мероприятиям правления YPO и председателем города-организатора YPO EDGE 2020 года в Сан-Диего, однако это мероприятие было отменено из-за COVID-19. Он быстро сориентировался и добился положительного результата, пожертвовав материалы для мероприятия, а также еду и деньги местному сообществу.

Он также основал подразделение YPO Pacific West, состав которого вырос до более чем 120 членов за первые три года, и основное внимание в котором было сосредоточено на инклюзивности и пытливости ума.

В течение следующего года г-н Уатт сосредоточится на расширении количества бесценных точек соприкосновения для членов YPO, расширении уникальных возможностей в плане обучения и поддержке руководителей-членов YPO, которые на добровольной основе тратят свое время и делятся профессиональными знаниями с целью повышения уровня знаний и навыков всех членов YPO.

Об YPO YPO – это международная организация бизнес-лидеров, включающая в себя более 34 000 руководителей высшего звена из 150 стран, которых объединяет общее убеждение в том, что миру нужны лучшие лидеры и что бизнес может стать движущей силой добра. Каждый из членов YPO добился значительных успехов на руководящем посту в молодом возрасте. Они руководят компаниями и организациями, которые в совокупности обеспечивают работой более 22 миллионов человек по всему миру и приносят совокупный доход на сумму свыше 9 триллионов долларов США. Члены YPO собираются вместе чтобы учиться и обмениваться идеями для изменения к лучшему жизней, компаний и сообществ, на которые они способны повлиять. Более подробная информация представлена на веб-сайте ypo.org.

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/1065220/YPO_Logo.jpg

SOURCE YPO

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