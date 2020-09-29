YPO называет имя своего нового руководителя -- Ксавье Муфрагги

В компании Club Med, являющейся транснациональной дочерней организацией китайского конгломерата Fosun Tourism Group 复星集团 , где он работал в течение последних 15 лет, г-н Муфрагги занимал пост президента и генерального директора регионального подразделения Club Med по Европе, Ближнему Востоку и Африке (EMEA) — региону, приносящему компании ежегодный доход в размере более 1 млрд долларов США. Ранее он занимал должность главы регионального подразделения по странам Северной Америки и Карибского бассейна. Под его руководством это подразделение приобрело устойчивость и рентабельность, а также успешно осуществило переход на цифровые технологии и изменило позицию бренда на рынке, укрепившись в сегменте элитного семейного отдыха.

«Я очень рад новому назначению Ксавье в качестве будущего руководителя YPO, — заявил председатель всемирного правления YPO на период 2020–2021 гг. Анастасиос (Тассос) Эконому (Anastasios (Tassos) Economou). — Я с нетерпением жду не только тесного сотрудничества с Ксавье, но и появления нового друга благодаря уникальному способу установления связей между коллегами в YPO».

«Члены YPO — это выдающиеся лидеры, которые не только являются движущей силой мировой экономики, но и придают особое значение позитивному влиянию на жизнь своих сотрудников, местного населения и всего мира, — сказал г-н Муфрагги. — Я горжусь тем, что мне выпала уникальная возможность возглавить единственную в своем роде организацию в то время, когда мир нуждается в более эффективном руководстве, чем когда бы то ни было».

Г-н Муфрагги, являющийся сегодня энергичным профессионалом с обширным опытом специалиста по стратегическому маркетингу в продовольственном, потребительском и гостиничном секторах, начинал свою карьеру в европейском подразделении компании Kraft Foods Europe, где занимался вопросами маркетинга и рекламы, а также разработки и совершенствования продукции. Он окончил бизнес-школу EDHEC, имеющую одну из лучших программ делового обучения в Европе, где получил степень магистра делового администрирования.

Кроме того, г-н Муфрагги является членом совета директоров компании MUFRAGGI Matériaux, созданной его дедом и занимающейся реализацией строительных инструментов и материалов, а также советником по вопросам внешней торговли во Франции. Рос в Европе, США (Вашингтон, окр. Колумбия) и Кот-д'Ивуаре, а в настоящее время проживает со своей семьей в Париже (Франция).

На этой должности г-н Муфрагги сменяет Скотта Морделла (Scott Mordell). Г-н Морделл занимал должность руководителя YPO дольше всех своих предшественников — с 2011 года, являясь активным членом YPO с 1995 года. В декабре 2019 года он объявил о своем уходе с этого поста в конце текущего года.

«От имени YPO я хотел бы выразить свою искреннюю признательность Скотту за его руководство этой организацией и преданность ее делу на протяжении последнего десятилетия и всего переходного периода», — добавил г-н Эконому.

Об организации YPO:

YPO — всемирное сообщество лидеров, насчитывающее более 28 тысяч руководителей высшего звена в 142 странах, которые связаны общим убеждением в том, что мир нуждается в лучших лидерах. Каждый из наших членов добился значительных успехов в руководстве своей организацией в молодом возрасте. Совокупный годовой доход возглавляемых ими компаний и организаций составляет порядка 9 трлн долларов США. Члены YPO вдохновляют и поддерживают друг друга посредством обмена опытом и уникальными впечатлениями в рамках объединяющего сообщества, основанного на принципах открытости и доверия. Более подробная информация представлена ‪на сайте по адресу ypo.org.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1283892/Mufraggi_Xavier_6_1_cropped_3_copy.jpg

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/1065220/YPO_Logo.jpg

SOURCE YPO