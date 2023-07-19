YuanTech Solar подписала соглашение с Suntrans о поставке модулей мощностью 40 МВт

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YuanTech Solar Co., Ltd.

19 Jul, 2023, 14:58 ET

ШАНХАЙ, 19 июля 2023 г. /PRNewswire/ -- Компания YuanTech Solar, новый производитель фотоэлектрических модулей в Китае, объявила о подписании соглашения о поставках с Suntrans New Energy BV, бельгийским поставщиком решений для солнечной энергетики. Генеральный директор Suntrans г-н Ян Класен (Jan Claesen) и генеральный директор YuanTech Solar г-н Цао Минцзин (Cao Mingjing) присутствовали на церемонии подписания соглашения. Всего в следующем году будут поставлены фотоэлектрические модули общей мощностью 40 МВт. Согласно заказу, компания в ближайшее время завершит поставку первых полностью в черном цвете модулей TOPCon n-типа мощностью 2,4 МВт.

19 июля г-н Ян Класен и его команда посетили производственную базу YuanTech Solar в Чучжоу и высоко оценили интеллектуальную производственную линию и полностью автоматизированное и эффективное производство. Г-н Ян Класен отметил, что компания еще больше укрепила свою уверенность в сотрудничестве с YuanTech Solar, а также надеется, что обе стороны смогут продолжить совместную работу в дальнейшем и добиться взаимовыгодных результатов.

Бельгия расположена в Западной Европе и отличается высокоразвитой экономикой и высокой зависимостью от иностранных ресурсов. В условиях быстрого экономического развития и постоянного снижения спроса на электроэнергию местное правительство разработало эксклюзивную политику, направленную на содействие развитию экологически чистой энергетики. Под влиянием рынка и политики уже в 2020 году установленная мощность местных фотоэлектрических модулей превысила 1 ГВт. Согласно последним статистическим данным Международного агентства по возобновляемой энергетике (IRENA), к концу 2022 года общая мощность возобновляемых источников энергии в Бельгии достигла 13,0 ГВт, из которых на долю фотоэлектрических модулей приходится более половины, а их мощность не превышает 6,9 ГВт.

Компания Suntrans специализируется на разработке решений в области солнечной энергетики для клиентов по всему миру, а также проектировании, создании прототипов, производстве и логистике солнечных монтажных систем и систем хранения для солнечных энергетических установок. Сотрудничество между компаниями YuanTech Solar и Suntrans является еще одной вехой в расширении присутствия YuanTech Solar на зарубежных рынках, что позволит компании и далее усиливать влияние своего зарубежного бренда.

Информация о компании YuanTech Solar

YuanTech Solar — технологическая компания, специализирующаяся на исследованиях и разработках, производстве, продаже и обслуживании фотоэлектрических элементов TOPCon n-типа нового поколения. Компания была основана в январе 2022 года и планирует инвестировать 1,5 млрд юаней (около 224 млн долл. США) в строительство завода по производству фотоэлектрических модулей мощностью 5 ГВт в Чжучжоу, провинция Аньхой. Компания стремится стать поставщиком продукции для экологически чистой энергии мирового класса, придерживаясь рыночного подхода и используя технологические инновации в качестве своей движущей силы в стремлении ускорить переход к экологически чистой, низкоуглеродной, безопасной и эффективной энергетике.

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/1960403/YT_logo_Logo.jpg

SOURCE YuanTech Solar Co., Ltd.

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