Yutong Bus получает престижную премию на Busworld Europe 2023

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Yutong Bus

10 Oct, 2023, 08:35 ET

БРЮССЕЛЬ, 10 окт. 2023 г. /PRNewswire/ -- Компания Yutong Bus («Yutong», SHA: 600066), ведущий глобальный производитель электрических автобусов, произвела фурор на недавно состоявшейся в Брюсселе выставке Busworld Europe 2023, продемонстрировав четыре современнейшие модели электрических автобусов и реализованную в них новейшую технологию YEA. В качестве признания приверженности компании экологической устойчивости, компания Yutong также была удостоена награды Busworld Design and Ecology Award (награда за конструкцию и экологичность).

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Busworld Europe 2023: Yutong Bus Is Hornored with Busworld Design and Ecology Award with Its T15E Model, the Only Pure Electric Highway Bus on the Exhibition.
Busworld Europe 2023: Yutong Bus Is Hornored with Busworld Design and Ecology Award with Its T15E Model, the Only Pure Electric Highway Bus on the Exhibition.
Yutong Steals the Show, Demonstrating Its Latest Technological Platform Achievement, YEA, at Busworld Europe 2023.
Yutong Steals the Show, Demonstrating Its Latest Technological Platform Achievement, YEA, at Busworld Europe 2023.

На экспозиции компании Yutong были представлены четыре модели, а именно: двухэтажный экскурсионный автобус мирового уровня U11DD18-метровый автобус большой вместимости U18электрический миниавтобус E7S и 15-метровый автобус повышенной комфортности T15E. Следует отметить, что модель T15E компании Yutong является единственным полностью электрическим междугородным автобусом, получившим премию на этой выставке, и это подтверждает лидерство компании в области инноваций для электрического транспорта.

Тема мероприятия «Think Eco, Move Green» (думайте о влиянии транспорта на экологию), полностью согласуется с ассортиментом продукции компании Yutong и устремлениями компании в области экологии.

  • 15-метровый полностью электрический междугородный автобус повышенной комфортности T15E выделяется за счет эффективного синхронного электродвигателя с постоянными магнитами и системы управления аккумуляторными батареями (BMS) последнего поколения, что обеспечивает большой запас хода, простор салона и безопасность управления. Это транспортное средство отличается впечатляющим запасом хода 550 км, что делает его идеальным решением для дальних маршрутов.
  • Электрический автобус большой вместимости U18 позволяет перевозить рекордное количество пассажиров — до 120 человек. Благодаря емкости аккумуляторных батарей до 563 кВт•ч автобус U18 имеет запас хода более 500 км по результатам выполнения теста SORT 2. Надежная платформа для мониторинга непрерывно собирает данные о работе транспортного средства и дорожных условиях, заранее предупреждая о проблемах, и делает автобус интеллектуальным и безопасным.
  • Электрический миниавтобус E7SeV предназначен для удовлетворения возрастающего спроса на последний этап перевозки пассажиров в больших городах Европы. Предназначенная в первую очередь для подвозных маршрутов общественного транспорта, эта модель позволяет перевозить до 30 пассажиров при радиусе разворота меньше 8,5 м, оставаясь гибкой и удобной при различных дорожных условиях в городе.
  • Двухэтажный автобус повышенной износоустойчивости U11DD, количество пассажирских мест в котором может быть увеличено до 70, является идеальным экологичным транспортным средством и может быть использован в качестве общественного транспорта с расходом энергии всего 0,7 кВт•ч/км.

Компания Yutong также воспользовалась возможностью представить на этом мероприятии свою новейшую технологическую платформу YEA, предназначенную для создания надежных и масштабируемых решений для электрического транспорта. В секции специализированных компонентов компании Yutong были представлены многочисленные полностью электрические компоненты, в том числе аккумуляторные батареи, электродвигатели и интеллектуальные кабины водителя, чтобы подчеркнуть универсальные возможности компании в рамках всей промышленной цепочки автобусов на новых источниках энергии.

Видео — https://mma.prnewswire.com/media/2242008/video.mp4

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2241996/Yutong_Steals_Show_Demonstrating_Its_Latest_Technological_Platform_Achievement_YEA.jpg

SOURCE Yutong Bus

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