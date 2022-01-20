在塔爾薩 BOB DYLAN 中心® 於 5 月 10 日正式開幕前，美國桂冠詩人 JOY HARJO 獲命名為首位駐留藝術家

俄克拉荷馬州塔爾薩2022年1月20日 /美通社/ -- 當萬眾期待 Bob Dylan Center (BDC) 於 5 月 10 日正式開幕前，美國桂冠詩人 Joy Harjo 獲命名為第一位駐留藝術家。 在為期六年的任命中，塔爾薩本土和馬斯科吉國家的成員將在 BDC 展示教育計劃和現場表演，以及策劃特別展覽。

根據管理 BDC 的 American Song Archives 董事總經理 Steve Higgins 表示，Harjo 作為駐留藝術家的任期對推進該中心的使命不可或缺。Higgins 說：「作為一位詩人、音樂家、劇作家和作家，Joy Harjo 體現了藝術，並透過她的作品為世界帶來光明。BDC 的計劃和展覽將探索創意過程，並啟發下一代藝術家，我們很榮幸 Joy 在幫助我們實現使命和建立我們的未來遺產方面發揮如此重要的作用。」

Harjo 回應她的任命時說：「當 Bob Dylan 踏上了創作、詩歌和敘事的道路，他開啟了一條照亮一代人的道路，他為其他人打開了創意之門，開拓新發明和想像的道路。我是那些跟隨他的人之一 我的駐留將使這個遺產擴展至社區，以鼓勵和分享創意。我很榮幸能參與這新項目。」

Joy Harjo 的圖片可在此下載：

https://bobdylancenter.box.com/s/kxck3hz5hmea299fv4rhtyiyrhwtsf0t

關於 Joy Harjo

Joy 在 2020 年罕見三度獲任命為美國第 23 位桂冠詩人，而 Joy Harjo 是國際知名的表演者和馬斯科吉國家作家。她是九本詩集、多個戲劇和兒童書籍，以及兩本回憶錄的作者。她的榮譽包括來自詩歌基金會的 Ruth Lily 終身成就獎、美國詩人學院 Wallace Stevens 獎、兩項國家藝術基金會獎學金和一項古根海姆獎學金。Harjo 製作了七張屢獲殊榮的音樂專輯。她是美國詩人學院的校長和土著藝術與文化基金會的主席。她作為美國桂冠詩人的重點項目「Living Nations, Living word」，其中包括與國會圖書館共同開發一張互動故事地圖，該地圖繪製了全國 47 位當代美國原住民的詩人，並與 Harjo 開發的網上音訊系列連繫，並存放在該圖書館的美國民間生活中心。

電郵：https://www.joyharjo.com

關於 Bob Dylan Center®

為了以 Bob Dylan 的生活和工作為主題的永久性展覽，Bob Dylan Center 致力探索豐富我們周圍世界的各種創意形式。 當塔爾薩藝術區於 2022 年 5 月開幕時，中心將提供教育、動力和啟發訪客以創作者的身份發揮自己的能力。 透過展覽、公共節目、表演、演講和刊物，中心旨在促進關於創意在我們生活中的角色的對話。

作為 Bob Dylan 檔案® 收藏的主要公共場所，中心將策劃和展示一系列超過 100,000 件作品，涵蓋 Dylan 的職業生涯，包括手寫稿、筆記本和書信、電影、影片、相片和藝術品、紀念品和瑣事、個人文件和印象、未發行錄音室和音樂會錄音、樂器和許多其他元素。 如欲了解更多資訊，請瀏覽：bobdylancenter.com。

關於 Bob Dylan

有關 Bob Dylan 職業生涯的最新概覽載於 https://bit.ly/3n03F2I。

關於 George Kaiser Family Foundation

George Kaiser Family Foundation 是一個位於塔爾薩的慈善基金會，致力透過在兒童早期教育、社區健康和公民改善方面的投資為兒童提供平等的機會。 隸屬於 George Kaiser Family Foundation，美國歌曲檔案營運 Woody Guthrie Center 和 future Bob Dylan Center，並保存和維護這些和其他重要美國藝術家的檔案。更多資訊請瀏覽 gkff.org。

聯絡人：Larry Jenkins - [email protected]

The Bob Dylan Center

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