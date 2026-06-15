Zendure lance le Prime Day 2026 : jusqu'à 860 € d'économies sur les solutions de stockage d'énergie SolarFlow

PARIS, 15 juin 2026 /PRNewswire/ -- Zendure, pionnier mondial du HEMS (Home Energy Management System) enfichable, a annoncé aujourd'hui ses offres Prime Day 2026 sur ses solutions énergétiques innovantes. Avant le Prime Day officiel d'Amazon, du 23 au 26 juin, les clientèles peuvent profiter d'offres anticipées dès le 15 juin, avec des économies allant jusqu'à 860 EUR sur une sélection de packs produits, sur le site web de Zendure et sur Amazon.

Les dernières solutions SolarFlow de Zendure combinent stockage solaire, gestion intelligente de l'énergie et intégration de tarifs dynamiques afin d'aider les foyers à optimiser leur consommation d'énergie, à accroître leur indépendance vis-à-vis du réseau et à réduire leur facture d'électricité annuelle. Le HEMS de Zendure relie les systèmes solaires, le stockage par batterie et les appareils domestiques, tandis que ZENKI™ AI optimise la charge et la décharge en temps réel en fonction des tarifs, des données météorologiques, des prévisions et de la production photovoltaïque.

Sur le site web de Zendure :

Sur Amazon :

Avantages supplémentaires avec ZenWatts

Les clientèles peuvent également bénéficier du programme de fidélité ZenWatts de Zendure. Les acheteurs d'une sélection de solutions de stockage recevront le triple de points ZenWatts en achetant via une boutique en ligne officielle Zendure entre le 15 juin et le 15 juillet 2026 et en activant leur appareil dans l'application Zendure avant le 30 juillet 2026. Cette promotion s'applique aux modèles suivants : SolarFlow 2400 AC+, SolarFlow 2400 Pro, SolarFlow 800 Pro 2, SolarFlow 800 Plus, SolarFlow 800, SolarFlow 1600 AC+, Hub 2000.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur : zendure.fr. Et ZenWatt.

À propos de Zendure

Zendure est un pionnier mondial du HEMS (Home Energy Management Systems) enfichable, avec des centres de R&D et d'exploitation dans la Silicon Valley, la Greater Bay Area, au Japon et en Allemagne. Sa mission est de fournir aux foyers du monde entier une énergie propre, fiable et abordable en démocratisant les dernières EnergyTech. SolarFlow transforme la lumière du soleil en une source d'énergie sûre et fiable pour le quotidien.

CONTACT: Chris Patrick, [email protected]