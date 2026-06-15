Zendure lanceert Prime Day 2026: bespaar tot €860 op SolarFlow energieopslag

AMSTERDAM, 15 juni 2026 /PRNewswire/ -- Zendure, wereldwijd pionier op het gebied van plug-in HEMS (Home Energy Management System), heeft vandaag zijn Prime Day 2026-aanbiedingen voor zijn innovatieve energieoplossingen aangekondigd. Voorafgaand aan de officiële Amazon Prime Day van 23 tot en met 26 juni kunnen klanten vanaf 15 juni profiteren van vroegboekaanbiedingen, met een besparing tot EUR 500 op geselecteerde productbundels via de website van Zendure en Amazon.

De nieuwste SolarFlow-oplossingen van Zendure combineren zonne-energieopslag, intelligent energiebeheer en de integratie van dynamische tarieven om huishoudens te helpen hun energieverbruik te optimaliseren, hun onafhankelijkheid van het net te vergroten en hun jaarlijkse elektriciteitskosten te verlagen. Het HEMS van Zendure verbindt zonnesystemen, batterijopslag en huishoudelijke apparaten, terwijl ZENKI™ AI het laden en ontladen in realtime optimaliseert op basis van tarieven, weergegevens, voorspellingen en PV-opwekking.

On Zendure's website:

On Amazon:

Additional benefits with ZenWatts

Klanten kunnen ook profiteren van het ZenWatts-beloningsprogramma van Zendure. Kopers van geselecteerde opslagoplossingen ontvangen drievoudige ZenWatts-punten bij aankoop via een officiële Zendure-webshop tussen 15 juni en 15 juli 2026 en het activeren van hun apparaat in de Zendure-app vóór 30 juli 2026. Deze actie geldt voor de volgende modellen: SolarFlow 2400 AC+, SolarFlow 2400 Pro, SolarFlow 800 Pro 2, SolarFlow 800 Plus, SolarFlow 800, SolarFlow 1600 AC+, Hub 2000.

Voor meer informatie, ga naar: zendure.nl. And ZenWatt.

Over Zendure

Zendure is een wereldwijde pionier op het gebied van plug-in HEMS (Home Energy Management Systems), met R&D- en bedrijfscentra in Silicon Valley, de Greater Bay Area, Japan en Duitsland. Het is de missie van het bedrijf om huishoudens wereldwijd betrouwbare en betaalbare schone energie te leveren door de nieuwste EnergyTech toegankelijk te maken. SolarFlow zet zonlicht om in een veilige, betrouwbare energiebron voor het dagelijks leven.

CONTACT: Chris Patrick, [email protected]