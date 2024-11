Zeremonie zum Auslandsstart der TV-Serie „Charming Beijing" in Dubai

BEIJING, 21. November 2024 /PRNewswire/ -- Am 18. November (UTC+4) fand unter der Aufsicht des Generalkonsulats der Volksrepublik China in Dubai in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) die Auslandsstartzeremonie für die Fernsehserie 2024 „Charming Beijing" in Dubai in den VAE statt. Die Zeremonie wurde vom Informationsbüro der Stadt Beijing ausgerichtet und von CRI Online organisiert.

Die Fernsehserie „Charming Beijing" ist ein gemeinsames Projekt des Informationsbüros der Stadt Beijing und CRI Online zur Förderung des kulturellen Austauschs zwischen China und anderen Ländern. Seit dem Start von 2019 wurden fünf Staffeln eingeführt, wobei nacheinander Produktionsteams aus 14 Ländern, darunter Russland, Italien, Brasilien und Deutschland, nach Beijing eingeladen wurden, um die Fernsehserie zu ko-produzieren. Bislang wurden die ersten vier Staffeln in mehr als 10 Ländern ausgestrahlt und 300 Millionen Mal angesehen. Entsprechende Videos und grafische Inhalte wurden auf verschiedenen Websites und auf sozialen Medienplattformen in Übersee veröffentlicht und erreichten fast 200 Millionen Aufrufe in Übersee. Die Serie hat bei den Zuschauern in Übersee Bekanntheit und Beliebtheit erlangt.

Im September dieses Jahres lud die TV-Serie für die Saison 2024 speziell Filmteams von Abu Dhabi TV aus den Vereinigten Arabischen Emiraten und Al Arabiya TV aus Saudi-Arabien ein, an verschiedenen Orten wie dem Beijing Municipal Administrative Center, dem Roboter-Industriepark, dem Himmelstempel und dem Palastmuseum zu filmen, wo sie die dynamische Vitalität der innovativen Entwicklung Beijings erlebten und die Schönheit und den Charme dieser alten Hauptstadt einfingen.

Während der Gesprächsrunde berichtete Mohammed Addulkareem, Moderator des Fernsehsenders Abu Dhabi TV der Vereinigten Arabischen Emirate, dass er im September dieses Jahres nach Beijing gereist sei, um an den Dreharbeiten zur Fernsehserie „Charming Beijing" teilzunehmen, was ein unvergessliches Erlebnis war. Er war der Meinung, dass die Fernsehserie den Menschen in den Vereinigten Arabischen Emiraten die Schönheit der chinesischen Kultur vermitteln würde.

Die Dokumentation „Charming Beijing" wird auf Plattformen wie dem Fernsehsender Abu Dhabi TV aus den Vereinigten Arabischen Emiraten und dem Fernsehsender Al Arabiya aus Saudi-Arabien ausgestrahlt, um das Publikum im arabischen Raum anzusprechen. Sie soll den vielfältigen Charme und das reiche historische Erbe Beijings zeigen.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2563080/image_806716_34307510.jpg