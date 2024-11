Cérémonie de lancement à l'étranger de la série télévisée « Charming Beijing » à Dubaï

PÉKIN, 21 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Le 18 novembre (UTC+4), à Dubaï, aux Émirats arabes unis (EAU), a eu lieu la cérémonie de lancement à l'étranger de la série télévisée « Charming Beijing » 2024, sous la supervision du Consulat général de la République populaire de Chine à Dubaï (EAU). La cérémonie a été accueillie par le Bureau d'information de la municipalité de Pékin et organisée par CRI Online.

La série télévisée « Charming Beijing », en tant que projet de communication à l'étranger, est un projet de marque lancé conjointement par le Bureau d'information de la municipalité de Pékin et CRI Online pour renforcer les échanges culturels entre la Chine et les autres pays. Depuis sa création en 2019, cinq saisons ont été lancées, qui ont successivement vu des équipes de production de 14 pays, dont la Russie, l'Italie, le Brésil et l'Allemagne, être invitées à Pékin pour coproduire la série télévisée. À ce jour, les quatre premières saisons ont été diffusées sur des chaînes de télévision grand public dans plus de 10 pays et ont été visionnées 300 millions de fois. Des vidéos et du contenu graphique sur la série ont été diffusés sur divers sites web et sur les plateformes de médias sociaux à l'étranger, recueillant près de 200 millions de vues à l'étranger. La série a gagné en reconnaissance et en popularité auprès du public étranger.

En septembre dernier, la saison 2024 de la série télévisée a vu les équipes de tournage d'Abu Dhabi TV des Émirats arabes unis et d'Al Arabiya TV d'Arabie saoudite être spécialement invitées à filmer dans divers lieux tels que le centre administratif municipal de Pékin, le parc industriel robotique, le temple du ciel et le musée du palais, où elles ont pu se rendre compte de la vitalité dynamique du développement innovant de Pékin, et capturer la beauté et les charmes de cette capitale ancienne.

Au cours de la session de partage, Mohammed Addulkareem, animateur de la chaîne de télévision des Émirats arabes unis Abu Dhabi TV, a déclaré qu'en septembre dernier, il s'était rendu à Pékin pour participer au tournage de la série télévisée « Charming Beijing », une expérience inoubliable. Il est convaincu que la série télévisée transmettra la beauté de la culture chinoise aux habitants des Émirats arabes unis.

Le documentaire « Charming Beijing » sera diffusé sur des plateformes telles qu'Abu Dhabi TV aux Émirats arabes unis et Al Arabiya TV en Arabie saoudite, ciblant le public de la région arabe, et a pour objectif de présenter les divers charmes et le riche patrimoine historique de Pékin.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2563080/image_806716_34307510.jpg