Zoomex präsentiert „ZOOMEX Welcomes You Home (ZOOMEX heißt Sie zu Hause willkommen)": Eine Premium-Handelsinitiative für Europa mit Prämien im Wert von 4.000 US-Dollar und Zugang zu exklusiven Sportveranstaltungen

VICTORIA, Seychellen, 2. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Zoomex, der Pionier im Handel mit hochleistungsfähigen Kryptowährungsderivaten, gab heute den Start von „ZOOMEX Welcomes You Home" bekannt, einer speziell für den europäischen Markt konzipierten Flaggschiff-Werbekampagne. Die Initiative läuft vom 20. Januar bis zum 22. Februar 2026 und definiert die Nutzerakquise neu, indem sie hochkarätige Handelsprämien mit dem Gipfel des globalen Sports verbindet: Die FIFA Fußball-Weltmeisterschaft und Formel 1.

ZOOMEX Welcomes You Home Up to $4,000 Deposit Rewards

Diese Kampagne markiert eine strategische Expansion für Zoomex in Europa und bietet ein branchenführendes Willkommenspaket im Wert von 4.000 US-Dollar sowie exklusive VIP-Erlebnisse für Händler, die sowohl Liquidität als auch Luxus verlangen.

Digitale Vermögenswerte mit globalen Ikonen verbinden

„Bei Zoomex bieten wir nicht nur eine Plattform, sondern auch den Zugang zu einem Lebensstil", so die Marketingabteilung von Zoomex. ‚ZOOMEX Welcomes You Home' ist eine Hommage an unsere europäische Community. Durch die Integration von Prämien wie F1-VIP-Zugang und Weltmeisterschaftstickets verbinden wir den Nervenkitzel des professionellen Handels mit den prestigeträchtigsten Sportarenen der Welt."

Die Prämienstruktur

Die Kampagne ist in zwei Elite-Stufen unterteilt, um jedem Marktteilnehmer ein maßgeschneidertes Erlebnis zu bieten.

I. Die Einzelhandels-Avantgarde: Beschleunigtes Wachstum

Neue europäische Nutzer können ihr Portfolio durch einen strukturierten Anreizpfad skalieren:

Instant Onboarding: Ein Bonus von 10 USDT nach der mobilen Verifizierung.

Ein Bonus von 10 USDT nach der mobilen Verifizierung. Die Power-Up-Einzahlung: Gestaffelte Prämien, darunter ein Bonus von 150 USD + ein Token- Paket im Wert von 50 USD für Einzahler der mittleren Stufe.

Gestaffelte Prämien, darunter ein Paket im Wert von 50 USD für Einzahler der mittleren Stufe. Volumen-Meilensteine: Skalierbare Prämien für aktive Trader, die bis zu 200 USD an direkten Handelsboni erreichen können.

II. Der VIP-Souverän: Hochkarätige Vergünstigungen.

Für institutionelle und hochvolumige Trader, die von anderen Börsen wechseln, bietet Zoomex einen „Red Carpet"-Übergang:

Kapitalanpassung: Direkte Prämien und Gutscheine im Gesamtwert von bis zu 4.000 USD .

Direkte Prämien und Gutscheine im Gesamtwert von bis zu . Prioritäre Vermögensverwaltung: Exklusive 5-tägige Finanzprodukte mit fester Laufzeit und priorisierten Zeichnungslimits.

Exklusive 5-tägige Finanzprodukte mit fester Laufzeit und priorisierten Zeichnungslimits. Die Podiumspreise: Die Händler mit dem höchsten Volumen konkurrieren um: Das Erlebnis Weltmeisterschaft: Ein Ticket im Wert von 1.000 USD für die größte Bühne des Fußballs. Der F1 VIP Circuit: Eine VIP-Tageskarte im Wert von 5.000 USD für den Gipfel des Motorsports. BTC Alpha Airdrops: 500 USD BTC-Prämien für die 10 Bestplatzierten.

Die Händler mit dem höchsten Volumen konkurrieren um:

Nahtlose Teilnahme

Um die höchsten Standards in Bezug auf Sicherheit und Compliance zu gewährleisten, werden die Teilnehmer gebeten, folgende Handlungen durchzuführen:

Registrieren und zu authentifizieren: Sichern Sie sich Ihren Platz über das [Offizielle Kampagnenportal]. Überprüfen: Führen Sie die obligatorische europäische Compliance (KYC) und die Veranstaltungsregistrierung durch. Ausführen:Führen Sie mindestens zwei Spot- oder Kontrakthandelsgeschäfte durch, um die Berechtigung für die Belohnung zu aktivieren.

Informationen zu ZOOMEX

Zoomex wurde 2021 gegründet und ist eine globale Handelsplattform für Kryptowährungen mit über 3 Millionen Nutzern in mehr als 35 Ländern und Regionen, die über 700 Handelspaare anbietet. Geleitet von seinen Kernwerten „Einfach × Benutzerfreundlich × Schnell" hat sich Zoomex auch den Prinzipien der Fairness, Integrität und Transparenz verschrieben und bietet ein leistungsstarkes, barrierearmes und vertrauenswürdiges Handelserlebnis.

Dank einer leistungsstarken Matching-Engine und einer transparenten Anzeige von Vermögenswerten und Aufträgen gewährleistet Zoomex eine konsistente Handelsausführung und vollständig nachvollziehbare Ergebnisse. Dieser Ansatz reduziert Informationsasymmetrien und ermöglicht es den Nutzern, ihren Vermögensstatus und jedes Handelsergebnis klar zu verstehen. Die Plattform legt zwar Wert auf Geschwindigkeit und Effizienz, optimiert jedoch weiterhin die Produktstruktur und das gesamte Nutzererlebnis durch ein robustes Risikomanagement.

Als offizieller Partner des Haas F1 Teams legt Zoomex den gleichen Fokus auf Geschwindigkeit, Präzision und zuverlässige Regelausführung wie auf der Rennstrecke. Darüber hinaus hat Zoomex eine weltweite exklusive Markenbotschafter-Partnerschaft mit dem Weltklasse-Torwart Emiliano Martínez geschlossen. Seine Professionalität, Disziplin und Beständigkeit untermauern das Engagement von Zoomex für fairen Handel und langfristiges Vertrauen der Nutzer.

In Bezug auf Sicherheit und Compliance verfügt Zoomex über behördliche Lizenzen, darunter Canada MSB, U.S. MSB, U.S. NFA und Australia AUSTRAC, und hat die Sicherheitsaudits der Blockchain-Sicherheitsfirma Hacken erfolgreich bestanden. Zoomex arbeitet innerhalb eines konformen Rahmens und bietet flexible Optionen zur Identitätsprüfung sowie ein offenes Handelssystem. Damit schafft Zoomex eine Handelsumgebung, die für Nutzer weltweit einfacher, transparenter, sicherer und zugänglicher ist.

