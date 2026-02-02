-Zoomex presenta "ZOOMEX Welcomes You Home": una iniciativa de trading premium para Europa con incentivos de 4.000 dólares y acceso a deportes de élite

VICTORIA, Seychelles, 2 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Zoomex, pionero en la negociación de derivados de criptomonedas de alto rendimiento, anunció hoy el lanzamiento de "ZOOMEX Welcomes You Home", una campaña promocional emblemática diseñada específicamente para el mercado europeo. Del 20 de enero al 22 de febrero de 2026, la iniciativa redefine la adquisición de usuarios al combinar recompensas de trading de alto riesgo con los deportes más importantes del mundo: la Copa Mundial de la FIFA y la Fórmula 1.

Esta campaña marca una expansión estratégica para Zoomex en Europa, ofreciendo un paquete de bienvenida de 4.000 dólares líder en la industria y experiencias VIP exclusivas diseñadas para operadores que buscan liquidez y lujo.

Uniendo activos digitales con ionos globales

"En Zoomex, no solo ofrecemos una plataforma; ofrecemos una puerta de entrada a un estilo de vida", afirmó la Dirección de Marketing de Zoomex. "'ZOOMEX Welcomes You Home' es un homenaje a nuestra comunidad europea. Al integrar recompensas como el acceso VIP a la F1 y entradas para la Copa del Mundo, conectamos la adrenalina del trading profesional con los estadios deportivos más prestigiosos del mundo.

Arquitectura de recompensas

La campaña está segmentada en dos niveles de élite, lo que garantiza una experiencia personalizada para cada nivel de participante del mercado.

I. La vanguardia minorista: crecimiento acelerado

Los nuevos usuarios europeos pueden ampliar sus carteras a través de un sistema de incentivos estructurado:

Incorporación instantánea: Bono de $10 USDT tras la verificación móvil.

Bono de $10 USDT tras la verificación móvil. Depósito Power-Up: Recompensas escalonadas que incluyen un bono de 150 dólares + un paquete de tokens de 50 dólares para depositantes de nivel medio.

Recompensas escalonadas que incluyen un para depositantes de nivel medio. Hitos de volumen: Recompensas escalables para operadores activos, que alcanzan hasta 200 dólares en bonos por trading directo.

II. El soberano VIP: ventajas de alto octanaje

Para los operadores institucionales y de alto volumen que migran de otros intercambios, Zoomex ofrece una transición de "alfombra roja":

Capital Match: Bonos directos y cupones por un total de hasta 4.000 dólares.

Bonos directos y cupones por un total de hasta Gestión Patrimonial Prioritaria: Productos financieros exclusivos a plazo fijo de 5 días con límites de suscripción priorizados.

Productos financieros exclusivos a plazo fijo de 5 días con límites de suscripción priorizados. Premios del Podio: Los operadores con mayor volumen competirán por:

Los operadores con mayor volumen competirán por: World Cup Experience: Una entrada de 1.000 dólares para el máximo escenario del fútbol.

Una entrada de 1.000 dólares para el máximo escenario del fútbol.

F1 VIP Circuit: Un pase VIP de un día por 5.000 dólares para la cima del automovilismo.

Un pase VIP de un día por 5.000 dólares para la cima del automovilismo.

BTC Alpha Airdrops: Recompensas de $ 500 BTC para los 10 mejores finalistas..

Participación fluida

Para mantener los más altos estándares de seguridad y cumplimiento, se invita a los participantes a:

Registro y autenticación: Asegure su lugar a través del [Portal de la Campaña Oficial]. Verificación: Complete el cumplimiento europeo obligatorio (KYC) y el registro del evento. Ejecución: Participe en al menos dos operaciones al contado o por contrato para activar la elegibilidad para la recompensa.

Acerca de ZOOMEX

Fundada en 2021, Zoomex es una plataforma global de trading de criptomonedas con más de 3 millones de usuarios en más de 35 países y regiones, que ofrece más de 700 pares de divisas. Guiada por sus valores fundamentales de "Sencillo × Fácil de Usar × Rápido", Zoomex también se compromete con los principios de equidad, integridad y transparencia, ofreciendo una experiencia de trading de alto rendimiento, sin barreras y confiable.

Impulsada por un motor de emparejamiento de alto rendimiento y una visualización transparente de activos y órdenes, Zoomex garantiza una ejecución de operaciones consistente y resultados totalmente trazables. Este enfoque reduce la asimetría de la información y permite a los usuarios comprender claramente el estado de sus activos y el resultado de cada operación. Si bien prioriza la velocidad y la eficiencia, la plataforma continúa optimizando la estructura del producto y la experiencia general del usuario con una sólida gestión de riesgos.

Como socio oficial del equipo Haas F1, Zoomex ofrece el mismo enfoque en velocidad, precisión y ejecución fiable de las reglas, tanto en la pista como en el trading. Además, Zoomex ha establecido una asociación global exclusiva como embajador de marca con el portero de talla mundial Emiliano Martínez. Su profesionalidad, disciplina y constancia refuerzan aún más el compromiso de Zoomex con el comercio justo y la confianza a largo plazo de los usuarios.

En términos de seguridad y cumplimiento normativo, Zoomex cuenta con licencias regulatorias, incluyendo Canada MSB, U.S. MSB, U.S. NFA, y Australia AUSTRAC, y ha superado con éxito las auditorías de seguridad realizadas por la firma de seguridad blockchain Hacken. Operando dentro de un marco de cumplimiento normativo, a la vez que ofrece opciones flexibles de verificación de identidad y un sistema de trading abierto, Zoomex está construyendo un entorno de trading más sencillo, transparente, seguro y accesible para usuarios de todo el mundo.

