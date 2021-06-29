ZTE представляет роутер третьего поколения 5G Indoor CPE MC8020

Новый ZTE 5G Indoor CPE MC8020 стал вдвое быстрее за счёт двойной агрегации сети 5G.

ШЭНЬЧЖЭНЬ (Китай), 29 июня 2021 г. /PRNewswire/ -- Корпорация ZTE (0763.HK/000063.SZ), крупный международный провайдер телекоммуникационных, корпоративных и потребительских технологических решений для мобильного интернета, представила на выставке MWC 2021 в Барселоне третье поколение роутеров ZTE 5G Indoor CPE MC8020.

Ранее компания одной из первых выпустила 5G-роутер — им в 2018 году стал ZTE 5G Indoor CPE MC801. В 2019 году ZTE выпустила 5G Indoor CPE MC801A второго поколения, который завоевал престижную награду iF Design Award и продавался в более чем 30 странах Европы, Азии, Африки и Ближнего Востока.

Основные характеристики продукции:

поддержка режимов SA и NSA стандарта 5 G , а также работа в диапазоне ниже 6 ГГц и mmWave ;

конвергенция сети 5 G и проводной широкополосной связи с раздвоением потока мощности за счет использования эксклюзивной технологии zlink Boost , обеспечивающей двойной доступ к гигабитным сетям;

новейшая технология доступа Wi - Fi 6 AX 5400, которая на 200% быстрее, чем в предыдущем поколении;

четырехсторонняя всенаправленная антенна с высоким коэффициентом усиления — в высокоскоростной сети 5 G до 128 пользователей могут подключаться к Wi - Fi одновременно.

Чтобы поддержать набирающую популярность сферу прямых трансляций, роутер ZTE 5G Indoor CPE MC8020 третьего поколения обеспечивает высококлассное подключение к 5G, не допускает перегрузки сети в сложных сценариях использования, отвечает требованиям конфигурации корпоративного уровня, оснащён удобными для пользователя настройками для упрощения подключения к «умному дому».

Технология 3.0 Super Antenna

Разработанная компанией ZTE новейшая всенаправленная антенна 3.0 Super Antenna имеет повышенную степень проникновения 5G-сигнала. Новая антенна обеспечивает на 15% больше покрытия и на 20% более высокую скорость доступа по сравнению с ZTE 5G Indoor CPE MC801A.

Быстрое подключение в сложных сценариях

Используя новейший нейронный процессор корпоративного уровня Qualcomm®, ZTE 5G Indoor CPE MC8020 обеспечивает доступ к Wi-Fi 6, 4x4 MIMO и 4KQAM с пиковой скоростью до 5,4 Гбит/с для 128 пользователей одновременно. Роутер поддерживает ключевые технологии Wi-Fi 6, такие как OFDMA, TWT и BSS, а также использует вычислительную мощность искусственного интеллекта на уровне микросхем, что эффективно снижает помехи и энергопотребление, гарантируя высокое качество подключения для разных сценариев одновременно.

zLink Boost

Усовершенствованная технология zLink Boost автоматически объединяет беспроводные и проводные широкополосные сети, удваивая скорость исходящего и входящего трафика, за счет чего ZTE 5G Indoor CPE MC8020 непрерывно обеспечивает высокоскоростное соединение.

Подключение в одно касание по NFC

Благодаря технологии NFC, смартфоны, а также телевизоры, компьютеры и другие умные устройства подключаются к ZTE Indoor 5G CPE MC8020 одним касанием. При этом подключение можно автоматизировать без изменения текущих настроек сети Wi-Fi.

Ведущие инновации в 5G

Обладая 16-летним опытом работы с мобильным интернетом и владея примерно тысячей патентов в этой области, компания ZTE поставила более 200 миллионов мобильных интернет-устройств по всему миру и более 30 миллионов чипсетов собственной разработки. Сегодня ZTE сохраняет лидерство в отрасли, предлагая мобильные интернет-терминалы с 5G, получившие мировое признание и продающиеся в более чем 30 странах и регионах.

Контакты для прессы:

Margaret Ma (Маргарет Ма)

ZTE Corporation

Тел.: +86 755 26775189

Эл. почта: ma.gaili@zte.com.cn

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SOURCE ZTE Corporation