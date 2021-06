ZTE rolt derde generatie 5G indoor CPE MC8020 uit

Verdubbeling van toegangssnelheid met dubbele 5G-netwerkconvergentie

SHENZHEN, China, 29 juni 2021 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), een belangrijke internationale aanbieder van oplossingen voor telecommunicatie, bedrijfs- en consumententechnologie voor mobiel internet, heeft zijn derde generatie 5G Indoor CPE MC8020 uitgerold op het Mobile World Congress 2021.

ZTE onthulde eerder in 2018 een van 's werelds eerste 5G-routers ZTE 5G Indoor CPE MC801. De tweede generatie 5G Indoor CPE MC801A van het bedrijf werd in 2019 gelanceerd en won de prestigieuze iF Design Award. Momenteel is de 5G Indoor CPE MC801A beschikbaar in meer dan 30 landen in Europa, Azië, Afrika en het Midden-Oosten.

Hoogtepunten van het product:

Ondersteunt zowel 5G SA- en NSA-modi als Sub-6GHz- en mmWave-spectrumbanden.

Zorgt voor dual-path-convergentie van 5G en bekabelde breedband met de exclusieve zlink Boost-technologie, waardoor dual gigabit-toegang mogelijk is.

Maakt gebruik van de nieuwste wifi 6 AX5400-toegangstechnologie, die een 200 procent hogere toegangssnelheid biedt dan de vorige generatie.

Maakt gebruik van een omnidirectionele antenne met grote versterking in vier richtingen voor een supersnel 5G-netwerk voor maximaal 128 wifigebruikers tegelijk.

Om de snel groeiende behoefte aan live-uitzendingen te ondersteunen, levert de derde generatie ZTE 5G Indoor CPE MC8020 hoogwaardige 5G-connectiviteit, pakt ze netwerkcongestie in complexe scenario's aan, voldoet ze aan configuratie-eisen op ondernemingsniveau en heeft ze consumentvriendelijke instellingen voor eenvoudigere smart home-connectiviteit.

3.0 Superantennetechnologie

ZTE's nieuwste 3.0 superantennetechnologie bereikt een echte omnidirectionele hoogte voor een betere penetratie van het 5G-signaal. De nieuwe superantennetechnologie biedt 15 procent meer dekking en 20 procent hogere toegangssnelheid dan die van de ZTE 5G Indoor CPE MC801A.

Snelle connectiviteit voor complexe scenario's

Met Qualcomm®'s nieuwste NPU op bedrijfsniveau levert de ZTE 5G Indoor CPE MC8020 wifi 6, 4x4 MIMO en 4KQAM met een pieksnelheid tot 5,4 Gbps voor maximaal 128 gebruikers tegelijk. Het ondersteunt belangrijke wifi 6-technologieën zoals OFDMA, TWT, en BSS-kleuring, en maakt gebruik van chip-level AI-rekenkracht - effectief verminderen van interferentie en stroomverbruik, terwijl het voldoet aan hogere service level agreements (SLA's) voor diverse gelijktijdig aangesloten gebruiksprofielen.

zLink Boost

De geavanceerde zLink Boost-technologie convergeert automatisch draadloze en bekabelde breedbandnetwerken, waardoor de upstream- en downstreamsnelheden van de ZTE 5G Indoor CPE MC8020 worden verdubbeld om een constante hogesnelheidsverbinding tot stand te brengen.

NFC One-Touch-verbinding

Met de nieuwe NFC-functionaliteit kan de ZTE 5G Indoor CPE MC8020 met één druk op de knop worden verbonden met NFC-compatibele smartphones. Het verbinden van tv's, computers en slimme apparaten met de ZTE Indoor 5G CPE MC8020 kan worden geautomatiseerd zonder wijzigingen aan de wifi-netwerkinstellingen.

Toonaangevende 5G-innovaties

Met 16 jaar ervaring op het gebied van mobiel internet, en bijna 1000 patenten in dit domein, heeft ZTE wereldwijd meer dan 200 miljoen mobiele internetapparaten verscheept, waaronder meer dan 30 miljoen van zijn intern ontwikkelde chipsets. Tot op heden zijn de 5G-terminalproducten voor mobiel internet van ZTE in meer dan 30 landen en regio's commercieel in gebruik genomen.

