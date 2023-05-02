最新推出! 后续内容! 5月造访Chuck E. Cheese

最超值"披萨和游戏"优惠、新创菜单，还有为繁忙暑期增加雇用5000名员工的计划

达拉斯2023年5月3日 /美通社/ -- 备受喜爱的家庭娱乐中心和餐厅品牌 Chuck E. Cheese 公布了今年5月将在其全国各地娱乐中心推出的系列活动相关资讯。 在美国民众在学校学年结束前为家人寻找最佳家庭娱乐选择之际，Chuck E. Cheese宣布推出其最超值周间优惠：19.99美元的"披萨和游戏"（Pizza & Play）特惠，让午餐或晚餐安排可以轻松搞定。

披萨和游戏

通过Chuck E.Cheese最新推出的 "披萨和游戏"优惠，家庭共聚时间将成为快乐时光。该项优惠从19.99美元起，包括一个单人份起司披萨和30个游戏积分，价值高达30.99美元*，5月31日前每周一到周五均可通过 Chuck E. Cheese 应用程序获取，适用于参与本次推广活动的游乐中心。 游乐中心全年都有新的游戏推出，因此30个游戏积分意味着最多可以玩30个游戏**，让家长可以做出适时、经济的安排。 新的奖励（Rewards）会员每天都可以享受这项超值优惠，并在注册时获得额外的500张免费电子票。 此外，成人在应用程序中输入孩子的出生日期时，将解锁会员专享优惠、奖励，以及生日和准生日礼遇，让每个人都有更多的庆祝理由。

全员共享的派对拼盘

在今年5月举办庆祝活动的所有客人现在都可以尊享我们的六款派对拼盘，起价15.99美元。 生日派对、亲友聚会、毕业典礼、运动队庆祝活动，或希望共享菜肴的任何团体现在都可以尊享派对拼盘，包括：超大鸡翅拼盘（XL Wings Platter），最多8份鸡翅，布法罗辣鸡翅酱、烧烤酱、甜辣酱或原味酱可选；Large App Sampler拼盘，最多提供六人份，包括两份加热的蒜酱奶酪面包，融化的鲜切马苏里拉奶酪、披萨酱和田园酱蘸料，还有一份鸡翅和薯条；蔬菜拼盘（Veggie Platter），包括西兰花、胡萝卜、西红柿和芹菜，最多可提供八人份，配有田园酱或蓝奶酪酱；新款薯条拼盘，包括5份经典脆薯条、番茄酱和田园酱蘸料；最后一款是甜点拼盘，最多可供五位爱吃甜食的朋友享用，包括一个超大的热巧克力脆片曲奇、美味的brookie，也就是巧克力脆片饼干和巧克力布朗尼的组合版，此外再加上丰富多样的独角兽吉拿条，也就是完美烤制的经典吉拿条，撒上棉花糖、酸苹果和蓝树莓糖。

招聘、福利和奖学金

全国各地的家庭娱乐中心为繁忙夏季做准备之际，Chuck E.Cheese 将在其所有游乐中心和位于德克萨斯州欧文市的支持中心雇佣5100名演员（最低年龄15岁）、经理和技术经理。 面向包括演员在内员工的福利计划旨在提升他们的思想、身体和财务状况。 符合条件的美国员工将获提供传统福利，包括医疗、牙科、视力、人寿和残疾保险，以及奖学金、折扣和401(k)退休储蓄计划，以及额外的大学财务援助，包括获得支付40%的学费和全额支付的四年制学位课程，以及免费获得以下任何领域的技能提升或技能再培训谷歌职业认证：数据分析、数字营销和电子商务、IT自动化、IT支持、项目管理和用户体验设计。 Chuck E.Cheese还通过我们新的"今天工作，明天领薪"计划让员工可以提前支取已赚取的工资。 无需再等待下一个正式发薪日！

CEC Entertainment首席营销官Sean Gleason表示："我们很高兴能推出最新的‘披萨和游戏'优惠、新款派对拼盘，并欢迎5100名新演员加入我们的团队。 客人们正在为家人需求最超值的选项，我们相信，这些新增项目将提升他们的餐饮和娱乐体验，同时为和我们一样热衷于为客人和家庭提供难忘体验的热情、勤奋和有趣的人们提供更多工作机会。"

CEC Entertainment认为，他们的员工队伍应该反映所服务的众多客人的不同背景、经历和观点。 作为一家平等机会雇主，他们不会因种族、血统、肤色、遗传、性别认同、性别表达、性取向、国籍、宗教、年龄、身体或精神残疾、怀孕情况、退伍军人身份或基于任何其他联邦、州或地方受保护阶层身份而歧视申请人。

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关于CEC Entertainment, LLC CEC Entertainment, LLC. 是全国知名的家庭娱乐和餐饮领先企业，拥有Chuck E. Cheese、Peter Piper Pizza品牌和虚拟厨房概念Pasqually's Pizza & Wings。 每年有一百万人在Chuck E. Cheese快乐庆生，该品牌的目标是通过娱乐、美食和游戏为家庭创造积极的、终生难忘的回忆，并成为让孩子们尽情发挥天性（Where A Kid Can Be A Kid®）的地方。 Chuck E. Cheese致力于提供有趣、安全的环境，通过Kid Check®等行业领先项目助力保护家庭。 作为所在当地社区的坚定支持者，Chuck E. Cheese通过其筹款计划向学校捐款超过1900万美元。 Peter Piper Pizza提供餐饮、娱乐和外卖，体现社区披萨店风格，秉承"披萨新鲜，家庭幸福"的品牌文化。 Peter Piper Pizza以通过优质美食和乐趣来重新联系亲人好友而感到自豪。 Pasqually's Pizza & Wings创建于2020年，在餐厅环境之外提供独特的定制饮食体验，扩大了经典的披萨和鸡翅，在全国经营400个无堂食网点。 公司及其特许经营商经营着由近600家Chuck E. Cheese餐厅和120多个Peter Piper Pizza网点组成的系统，在47个州和17个其他国家和地区设有分店。 如需了解更多信息，请访问 chuckecheese.com 、 pasquallyspizza.com 和 peterpiperpizza.com 。

*因地点而异

**实际游戏次数取决于所选游戏。

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