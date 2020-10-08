最新研究指出，種族正義是激發有色人種的年輕選民之首要因素

路易斯安那州南方大學及農業機械學院高年級學生及Advancement Project之有色年輕選民諮詢委會員成員Kelsey Perine說：「像我這樣的年輕選民急於參予11月份的選舉，並爭先了解投票環境。對於年輕人來說，在路易斯安那州是很難登記做選民，並且通過篩選資訊來了解事實與非事實也可能很具挑戰性。我們需要了解所關心的問題以及如果我們不參加民意調查該怎麼辦。」

全國民意調查（誤差範圍為+/-3%）及三個焦點小組的主要發現包括了以下內容：

促使年輕選民在今年11月進行投票的主要議題是：種族正義、冠狀病毒疫情及警察暴行。

對暴露在冠狀病毒的擔憂、並對新投票方法的困惑、對郵局的擔憂以及對通過郵件投票的了解不足等，這都表明需要對如何投票進行更多的教育。

儘管有色人種對國家的政治制度普遍持懷疑態度，但他們仍然參與社區活動：27%的受訪者表示他們今年曾抗議，而25%的受訪者表示在2020年志願服務於非牟利組織或慈善機構。

定性數據顯示，許多人感到非常不願意參與政治進程及對話。

消息將投票形容為「在民主中所有公民的責任」在有色人種的年輕選民中引起的迴響最小。

Advancement Project National Office執行董事Judith Browne Dianis說：「有色人種在今年夏天領導了種族正義運動，在維持治安方面取得了重大勝利。他們正在街頭領導種族正義運動，並打算就今年秋天對其社區最重要的議題進行投票。」

調查結果指出，今年有百分之七十八(78%)有色人種的年輕選民已採取一項或多項政治行動，包括聯署請願書、網上發佈或分享內容以及進行抗議。四分之一的人表示他們參加了抗議活動。

Advancement Project National Office的權力與民主項目總監Jorge L. Vasquez Jr.表示：「在選舉期間，國家、州及地方團體與有色人種年輕人接觸，應明確地談論種族主義、不公正與不平等現象， 我們必須繼續教育年輕選民如何在2020年安全地進行投票。關於可用投票選項的清晰溝通將有助於解決他們對投票方法的不熟悉，以及在民意調查中對暴露在新冠肺炎的焦慮。」

Advancement Project National Office的有色人種年輕投票者參加「數碼投票活動」，將重點關注並幫助教育有投票資格但目前尚未登記的低意向有色人種年輕選民、初次選民以及有色人種年輕選民。

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