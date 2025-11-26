China Cycle 2026: bouwen aan een innovatiegedreven toekomst, aangestuurd door intelligentie

SHANGHAI, 26 november 2025 /PRNewswire/ -- Naar verwacht zal de 34e China International Bicycle Fair (China Cycle 2026) van 5 tot 8 mei 2026 de grote expo onthullen in het Shanghai New International Expo Center (SNIEC), met als thema "Innovation-Driven, Intelligence-Led Future". Voortbouwend op drie decennia expertise en innovatie, is China Cycle uitgegroeid tot een draaispil in het vormgeven van wereldwijde trends in de fiets- en e-bike-industrie en een toonaangevend professioneel platform met grote invloed op de sector.

the 34th China International Bicycle Fair (China Cycle 2026)

In 2024 bereikte China's totale productie van fietsen bijna 99,54 miljoen, de import van racefietsen registreerde een groei van 12,5 procent op jaarbasis in 2024, terwijl high-end e-bikes vorig jaar goed waren voor 19,1 procent van het totaal.

China Cycle geldt als strategische toegangspoort en biedt wereldwijde ondernemingen rechtstreeks toegang tot China's enorme consumentenmarkt. Het biedt hen een kritiek inzicht in de lokale vraag, waardoor de uitbreiding van verkoopkanalen wordt vergemakkelijkt en wereldwijde samenwerking voor wederzijdse win-wins wordt bevorderd. Tegelijk fungeert het als een industriële hub die de hele sector systematisch vooruit stuwt. Door baanbrekende innovaties te demonstreren en toekomstige trends te zetten, speelt het een essentiële rol in het aansturen van de voortdurende ontwikkeling en evolutie van deze sector.

China Cycle 2025 vond plaats in 13 beurshallen en trok meer dan 1.580 exposanten uit 25 landen en regio's. De vakbeurs van 2026 zal naar verwachting 160.000 vierkante meter beslaan met een uitgebreide en geoptimaliseerde configuratie, inspelend op de veranderende behoeften van bedrijven en kopers met een toekomstgerichte planning. Het creëert waardevolle kansen om de kracht van de Chinese fietsindustrie te laten zien en de waarde van de wereldwijde toeleveringsketen te vergroten.

De Chinese markt voor fietsen en e-bikes groeit gestaag en nu de nieuwe nationale normen voor elektrische fietsen geïmplementeerd werden, vergroot de versnelde groene en koolstofarme transformatie de mogelijkheden op de internationale markt. China Cycle, dat als brug en schakel optreedt, zet zich in voor een nieuw patroon van synergetische ontwikkeling en wederzijds voordeel voor de wereldwijde tweewielerindustrie.

In 2025 konden veel internationale merken hun aanwezigheid op de beurs benutten om toegang te krijgen tot de Chinese markt en zo met succes hun verkoopkanalen uit te breiden. Wereldwijde merken krijgen aanzienlijke kanse, aangeboden dankzij de vraag van de Chinese consumentenmarkt naar kwaliteitsvolle, innovatieve fiets- en elektrische mobiliteit. China Cycle nodigt bedrijven van over de hele wereld van harte uit om aan dit toonaangevende sectorevenement deel te nemen, zakelijke kansen te verkennen en samen aan de toekomst te bouwen.

Ga voor meer informatie naar: https://www.e-chinacycle.com/.

Inschrijven kan op http://cep.e-chinacycle.com/NetExhibit/en.

Mediacontact: [email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2828479/20251120134320_137_334.jpg