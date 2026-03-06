China Cycle 2026: opbouw van een wereldwijd platform ter bevordering van wereldwijde samenwerking en innovatie

SHANGHAI, 6 maart 2026 /PRNewswire/ -- De China International Bicycle Fair 2026 (China Cycle 2026) zal naar verwachting van 5 tot 8 mei 2026 plaatsvinden in het Shanghai New International Expo Centre (SNIEC). Door gebruik te maken van China's strategische positie als wereldwijde hub voor de fietssector, zal de beurs van dit jaar een efficiënt business matching-platform opzetten voor binnenlandse en internationale ondernemingen, waardoor de samenwerking en ontwikkeling in de groene mobiliteitssector worden bevorderd.

China Cycle 2026

China Cycle bouwt voort op drie decennia van expertise en innovatie en is uitgegroeid tot een centrale hub die wereldwijde trends vormgeeft in de sector van tweewielers. Het evenement van dit jaar zal dertien tentoonstellingszalen omvatten en een volledig scala fietsen, componenten en aanverwante technologieën presenteren. Vernieuwde trade matching-sessies en grensoverschrijdende inkoopdiensten bieden exposanten en wereldwijde kopers verder gestroomlijnde netwerkmogelijkheden met een hoge impact.

China Cycle trok in 2025 in totaal 156.350 bezoekers aan, waaronder bijna 17.000 internationale deelnemers uit 144 landen en regio's. Kopers uit 33 landen hebben via grensoverschrijdende inkoopbijeenkomsten met exposanten contact gelegd, wat resulteerde in bijna honderd voorlopige samenwerkingsovereenkomsten. Alleen al de eerste besprekingen hebben gezorgd voor samenwerkingsintenties ter waarde van meer dan twintig miljoen dollar. Dit onderstreept de omvang, de sterke aantrekkingskracht en het potentieel van de Chinese markt voor de wereldwijde fietssector. China is 's werelds grootste productie- en consumentenmarkt voor fietsen en e-bikes, goed voor meer dan zestig percent van het wereldwijde handelsvolume van de sector. Ondersteund door een volwassen industrieel ecosysteem en de voordelen van grootschalige productie, zijn Chinese bedrijven in staat om producten en oplossingen te leveren die sterke prestaties en kostenefficiëntie in evenwicht brengen en wereldwijde kopers aantrekkelijke, waardevolle partnerschapskansen bieden.

De toenemende vraag van Chinese consumenten naar hoogwaardige, innovatieve fietsen en oplossingen voor elektrische mobiliteit biedt wereldwijde merken eveneens aanzienlijke kansen.

China Cycle 2026 brengt toonaangevende wereldwijde merken en spelers uit de sector samen, waaronder grote namen zoals Giant, Merida en Shimano, evenals gerenommeerde Chinese bedrijven zoals Phoenix en Forever, die innovatieve producten, technologische prestaties en opkomende trends in de sector tentoonstellen.

China Cycle 2026 zal blijven dienen als brug voor het bevorderen van wereldwijde samenwerking en het bevorderen van technologische uitwisseling in de sector van tweewielers. Partners uit de sector, kopers en professionele bezoekers worden van harte uitgenodigd om deel te nemen aan dit dynamische evenement, om nieuwe zakelijke kansen te verkennen, inzichten uit te wisselen over opkomende trends of de nieuwste innovaties te ervaren die de toekomst van fietsen en e-bikes wereldwijd vormgeven.

Voor meer informatie kunt u terecht op: https://www.e-chinacycle.com/.

Registreer nu: https://tg6.ltd/dnjpyb.

Contact:

[email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2925806/20260304161121_477_2610.jpg