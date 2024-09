Hoogste onderwijsonderscheiding ter wereld Yidan Prize maakt laureaten van 2024 bekend

Erkenning voor innovatief werk ter bevordering van duurzame ontwikkeling wereldwijd door middel van demografisch onderzoek en eerlijke technologie in oorlogssituaties

HONG KONG, 26 september 2024 /PRNewswire/ -- De wereldwijde filantropische organisatie Yidan Prize Foundation heeft de Yidan Prize, 's werelds hoogste onderwijsonderscheiding, voor 2024 toegekend aan professor Wolfgang Lutz vanwege zijn onderzoek naar de langetermijnvoordelen van kortetermijninvesteringen in onderwijs, en aan professor Mark Jordans, Marwa Zahr en Luke Stannard van War Child Alliance voor hun inspanningen om leren tot leven te brengen voor kinderen in gebieden die worden getroffen door conflicten en schaarste aan middelen met behulp van de digitale leerinterventie 'Can't Wait to Learn'. Tot op heden heeft de Yidan Prize Foundation in totaal HK$480 miljoen (ongeveer US$61,6 miljoen) toegekend aan changemakers ter erkenning en ondersteuning, waarvan de helft (HK$240 miljoen, ongeveer US$30,8 miljoen) een onbeperkt projectfonds is waarmee laureaten hun werk in meer dan 50 landen kunnen opschalen.

"Naarmate de wereld evolueert moet onderwijs ook meegroeien. De Yidan Prize bekroont changemakers en innovatieve oplossingen die onderwijs bevorderen in een snel veranderende wereld. De uitzonderlijke prestaties van onze laureaten voor 2024 zijn van cruciaal belang bij de voorbereiding van de volgende generaties op een onzekere toekomst," aldus Dr Charles CHEN Yidan, filantroop en Oprichter van de Yidan Prize.

De onderscheiding geeft erkenning voor ideeën die toekomstgericht, innovatief, transformatief en duurzaam zijn op het gebied van onderwijsonderzoek (Education Research) en onderwijsontwikkeling (Education Development). Winnaars van de Yidan Prize ontvangen HK$ 30 miljoen (ongeveer US$ 3,8 miljoen), waarvan de helft bestaat uit een onbeperkt projectfonds van HK$ 15 miljoen om hen te ondersteunen bij het opschalen van hun werk.

" In tijden van complexe mondiale uitdagingen moet bovenal de noodzaak worden erkend dat onderwijs wereldwijd centraal moet staan. Door er aandacht op te vestigen en een brug te bouwen tussen onderzoek en praktijk in antwoord op onderwijsbehoeften, komen we dichter bij het bereiken van Doel 4 van de VN's duurzame ontwikkelingsdoelstellingen door inclusief en gelijkwaardig kwaliteitsvol onderwijs voor iedereen te garanderen", zegt Lucy Lake, directeur Global Engagement bij de Yidan Prize Foundation.

Onderwijs op hoger plan in de wereldwijde dialoog voor duurzame ontwikkeling

De Yidan Prize for Education Research voor 2024 is gewonnen door professor Wolfgang Lutz, vooraanstaand emeritus geleerde aan het Internationaal Instituut voor Toegepaste Systeemanalyse (IIASA) en tevens directeur van het Wittgenstein Centre for Demography and Global Human Capital, dat hij heeft opgericht in samenwerking met IIASA, de Oostenrijkse Academie van Wetenschappen en de Universiteit van Wenen. Zijn statistisch onderzoek demonstreert de langetermijnvoordelen van investeringen in universeel basis- en middelbaar onderwijs. Wolfgang is een statisticus en demograaf die diende als pionier in beoordelingen van de impact van onderwijs op duurzame ontwikkelingsdoelen zoals gezondheid, economische groei, gendergelijkheid en klimaatbestendigheid; zijn werk belicht het multiplier effect van kwaliteitsvol onderwijs voor een betere toekomst. Hij is van plan om de fondsen van het Yidan Prize-project te gebruiken om twee onderzoekscentra op te zetten in samenwerking met de Universiteit van Kaapstad in Zuid-Afrika en de Chulalongkorn Universiteit in Thailand. De centra zullen beleidsvorming ondersteunen door respectievelijk meer statistici in Afrika op te leiden en feitenmateriaal uit te breiden voor de opbouw van veerkracht en aanpassingsvermogen tijdens klimaatverandering in kustgebieden door middel van onderwijs.

"Het werk van Wolfgang Lutz verschaft een wetenschappelijke basis die ons helpt de punten te verbinden tussen betere vaardigheden, betere banen en een beter leven voor onze bevolkingen. Zijn datasets, voor iedereen beschikbaar als een wereldwijd publiek goed, vormen cruciale informatie voor overheidsbeleid dat bepaalt hoe schaarse openbare middelen geïnvesteerd moeten worden om het meeste verschil te maken voor onze collectieve toekomst," aldus Andreas Schleicher, hoofd van de jury voor de Yidan Prize for Education Research en directeur van het OESO-directoraat voor Onderwijs en Vaardigheden.

Verbeteren van gelijkwaardige toegang tot spelenderwijs leren met behulp van technologie

De Yidan Prize for Education Development 2024 wordt toegekend aan de volgende personen bij War Child Alliance: professor Mark Jordans, directeur Research and Development; wereldwijd programmacoördinator Marwa Zahr; en Luke Stannard, programmadirecteur van Can't Wait to Learn. De prijs is een erkenning voor de gezamenlijke inspanning van het Research and Development-team en het Can't Wait to Learn-team van War Child Alliance om onderwijs toegankelijker te maken voor ruim 205.000 kinderen in conflictgebieden. In lijn met nationale onderwijsprogramma's maakt 'Can't Wait to Learn' gebruik van digitale technologie en lokaal gecontextualiseerde content om kwaliteitsvol onderwijs aan te bieden via online en offline spellen in acht verschillende landen met conflictsituaties en middelenschaarste, waaronder Oekraïne, Libanon, Oeganda, Jordanië en Zuid-Soedan. Samen met projectpartners ontwerpt het team educatieve spellen, daarbij kinderen en onderwijspersoneel betrekkend om zeker te zijn van culturele relevantie en toegankelijkheid; het platform voortdurend verbeterend op basis van wetenschappelijk onderzoek en evaluatie van implementaties. Via 'Can't Wait to Learn' leren kinderen in hun eigen tempo lezen en rekenen met behulp van tablets, laptops en mobiele telefoons. Het kosteneffectieve platform heeft bewezen basisvaardigheden voor lezen, schrijven en rekenen op te bouwen. Het team is van plan om de fondsen van het Yidan Prize-project te gebruiken om het 'Can't Wait to Learn'-programma op te schalen, te testen en te optimaliseren gebaseerd op onderzoeksresultaten en implementatie-ervaring in landen waar Can't Wait to Learn al wordt toegepast, maar ook in landen die nog niet zijn bereikt.

"De innovatieve, interactieve en collaboratieve aanpak van Can't Wait to Learn laat zien dat doordacht ontworpen en ingezette onderwijstechnologie, evenals cultureel en contextueel relevante educatieve content, de toegang tot kwaliteitsvolle, gelijkwaardige leermogelijkheden voor de door oorlog meest getroffen kinderen, significant kunnen verbeteren. Deze brede aanpak werkt niet alleen in combinatie met nationale onderwijsprogramma's, maar speelt ook in op de realiteit waarmee de meest kwetsbare kinderen te maken hebben," zei Dorothy K. Gordon, hoofd van de jury van de Yidan Prize for Education Development en bestuurslid van het UNESCO Institute for Information Technologies in Education.

De prestaties van de laureaten van 2024 zullen worden gevierd tijdens de Yidan Prize uitreikingsceremonie op 8 december. Terwijl leiders in onderwijs, overheidsbeleid en filantropie in Hongkong bijeenkomen, vindt daar op 9 december ook de jaarlijkse Yidan Prize Summit plaats, een topconferentie om het belang van weerbaarheid in onderwijs te bespreken.

Versnellen van positieve veranderingen in onderwijs wereldwijd

Sinds de Yidan Prize in het leven werd geroepen heeft de onderscheiding ondersteuning verleend aan 19 changemakers in het onderwijs bij hun projecten over de gehele wereld. Hiertoe behoort de winnaar van de Education Development-prijs in 2023, Shai Reshef, die hoger onderwijs toegankelijker heeft gemaakt door middel van de University of the People, waar virtueel leren wordt aangeboden aan meer dan 137.000 studenten wereldwijd die te maken hebben met financiële, geografische of culturele barrières. Daarnaast heeft Dr Linda Darling-Hammond, de laureaat van de 2022 Education Research Award, met haar onderzoek informatie geleverd over gelijkwaardige onderwijs- en leermethoden aan onderwijsprofessionals en beleidsmakers in meer dan 15 landen.

"De nominaties van dit jaar schetsen een levendig beeld van de wereldwijde vooruitgang in het onderwijs. In het bijzonder zijn wij bemoedigd door de toename in het aantal team-nominaties. Dit versterkt de kracht van samenwerking bij het aanzetten tot duurzame verandering in het onderwijs," zei Dr Koichiro Matsuura, voorzitter van de jury van de Yidan Prijs en voormalig directeur-generaal van UNESCO.

Nominaties voor de Yidan Prize van 2025 zijn geopend van 25 oktober 2024 tot en met 31 maart 2025.

Over de Yidan Prize Foundation

De Yidan Prize Foundation is een wereldwijde filantropische stichting met als missie het creëren van een betere wereld door middel van onderwijs. Met behulp van de onderscheiding en het netwerk van innovatoren ondersteunt de Yidan Prize Foundation ideeën en praktijken in het onderwijs - in het bijzonder die met de kracht om levens en maatschappijen positief te veranderen.

De Yidan Prize is 's werelds hoogste onderwijsonderscheiding die erkenning geeft aan individuen of teams met een belangrijke bijdrage aan de theorie en praktijk van onderwijs. De onderscheiding bestaat uit twee delen die harmonieus samengaan: de Yidan Prize for Education Research voor onderwijsonderzoek en de Yidan Prize for Education Development voor onderwijsontwikkeling. Ze zijn ontworpen met het oog op impact: laureaten ontvangen een onbeperkt projectfonds van HK$15 miljoen over een periode van drie jaar, waarmee zij hun werkterrein kunnen vergroten, evenals een gouden medaille en een geldprijs van HK$15 miljoen. Voor teams worden het projectfonds en de geldprijs gelijkelijk verdeeld over de leden van het team.

