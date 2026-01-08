Kolmar Korea wint CES 2026 Best of Innovation Award in Beauty Tech, een wereldwijde primeur voor de cosmetica-industrie

Met het winnen van de CES "Best of Innovation Award" bewijst het bedrijf zijn wereldwijde concurrentievermogen in beautytech

AI-aangedreven 'Scar Beauty Device' verdient dubbele eer in de categorieën Beauty Tech en Digital Health

LAS VEGAS, 8 januari 2026 /PRNewswire/ -- Kolmar Korea heeft aangekondigd dat zijn op AI gebaseerde apparaat Scar Beauty Device de Best of Innovation Award in de categorie Beauty Tech op CES 2026 heeft gewonnen - de grootste beurs voor consumentenelektronica en IT ter wereld. Het apparaat ontving ook een Innovation Award in de categorie Digital Health, waarmee het tijdens de CES van dit jaar in de dubbele prijzen is gevallen.

The Scar Beauty Device, which received the Best of Innovation Award in the Beauty Tech category and an Innovation Award in the Digital Health category at CES 2026. The Scar Beauty Device demonstrated at CES 2026, dispensing powder to cover the appearance of scars. The device received the Best of Innovation Award in Beauty Tech and an Innovation Award in Digital Health. A visitor at the Kolmar Korea booth listens to an explanation of the company’s AI-based technology during CES 2026.

De Best of Innovation Award is de hoogste onderscheiding op CES, die alleen wordt toegekend aan technologieën die de hoogste scores behalen op alle evaluatiecriteria, inclusief innovatie, ontwerp en technologische uitmuntendheid. Onder de tien genomineerden van de Innovation Award in de categorie Beauty Tech werd de technologie van Kolmar Korea als beste geselecteerd.

Vorig jaar werd de Best of Innovation in Beauty Tech geïntroduceerd en trok wereldwijde aandacht toen Samsung Electronics als eerste de prijs in ontvangst mocht nemen. Kolmar Korea is het tweede bedrijf ooit dat deze eer heeft en het eerste cosmeticabedrijf ter wereld dat dit voor elkaar krijgt: een historische mijlpaal voor de wereldwijde schoonheidsindustrie.

Het eerste all-in-one littekenbehandelings- en schoonheidsapparaat ter wereld

Het bekroonde Scar Beauty Device is de eerste alles-in-één geïntegreerde oplossing ter wereld die littekenbehandeling en huidbescherming in één apparaat combineert. Van oudsher brengen gebruikers zalf op een litteken aan om het later met make-up te verbergen. Met dit apparaat kunnen zowel de behandeling als de esthetische dekking in slechts 10 minuten tegelijkertijd worden voltooid.

De kerntechnologie bestaat uit AI-aangedreven big data-analyse en piëzo-elektrische micro-afgiftetechnologie (Piezo-Electric Plating). Wanneer een gebruiker een afbeelding van het litteken vastlegt via een smartphone-app, classificeert het AI-algoritme het litteken in een van de 12 soorten en voert een gedetailleerde conditieanalyse uit. Op basis van de diagnose wordt een op maat gemaakte behandelingsoplossing nauwkeurig op het litteken aangebracht.

Tegelijkertijd vermengt het apparaat een optimale combinatie van meer dan 180 aan de huidskleur aangepaste kleuren en sproeit deze op de huid om een camouflerende make-up aan te brengen. De piëzo-elektrische micro-afgiftetechnologie is vergelijkbaar met inkjet-printen, waarbij materiaal door middel van elektrische signalen wordt uitgeworpen. Hierdoor is een zeer nauwkeurige toepassing mogelijk zonder warmteopwekking.

Gebruikersvriendelijk ontwerp erkend voor toegankelijkheid

De Scar Beauty Device kreeg ook hoge cijfers voor zijn intuïtieve UI/UX, waarmee gebruikers de behandelingshoeveelheid in realtime kunnen controleren via een smartphone-scherm. Het apparaat is ontworpen met het oog op gebruiksgemak en kan zelfs door de consument worden gebruikt. Kortom, een aanzienlijke verbetering.

Commercialisering en toekomstige uitbreidingsplannen

Kolmar Korea is van plan om de lancering van de technologie in de eerste helft van 2026 te voltooien en in de tweede helft van het jaarte beginnen met de volledige klantenwervingscampagnes. Het bedrijf streeft er ook naar om zijn software verder te ontwikkelen om de kern piëzo-elektrische micro-afgiftetechnologie toe te passen op de productie van aangepaste cosmetica. Bovendien wil het de ontwikkeling van slimme fabrieken versnellen door middel van door de overheid geleide AX (AI Transformation) onderzoeksinitiatieven.

Een woordvoerder van Kolmar Korea zegt:

"Deze Best of Innovation Award is het resultaat van onderzoek dat zich niet alleen richt op technologie zelf, maar ook op de gebruikerservaring van mensen en het oplossen van reële problemen. We zullen AI-, IoT- en big data-technologieën blijven uitbreiden in cosmetische ontwikkelings- en dienstverleningsgebieden."

De woordvoerder vervolgt:

"Door consequent gedifferentieerde beautytech-oplossingen te introduceren die AI en digitale technologieën integreren, zal Kolmar Korea toonaangevend in de wereldwijde beautytech-industrie blijven."

Beursinformatie CES 2026

Tijdens CES 2026, tot en met 9 januari, heeft Kolmar Korea een stand op de Venetian Expo, hal A–D, stand nr. 55050 (Lifestyle-sectie). Hier geeft het bedrijf live demonstraties van CAIOME, zijn op microbiomen gebaseerde diagnostische oplossing voor de hoofdhuid.

