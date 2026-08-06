Shueisha lanceert wereldwijd initiatief met MANGA MILLION, een mangaplatform beschikbaar in 100 talen

Een van de grootste ondernemingen van Manga: Bijna 400 titels, 100 talen, 1 miljoen pagina's, gratis

TOKYO, 6 augustus 2026 /PRNewswire/ -- Shueisha Inc., een van 's werelds toonaangevende manga-uitgevers, heeft MANGA MILLION gelanceerd, een nieuw digitaal platform dat voor een beperkte tijd beschikbaar is en dat lezers wereldwijd gratis toegang biedt tot manga zonder zich te hoeven registreren. In overeenstemming met het thema van het 100-jarig jubileum biedt MANGA MILLION een verzameling van een miljoen pagina's Shueisha-manga in meer dan 100 talen.

MANGA MILLION KV

Bij de lancering bevat MANGA MILLION ongeveer 400 manga-titels, waaronder wereldwijd geprezen series zoals "ONE PIECE", "Naruto", "Bleach", "Demon Slayer", "Jujutsu Kaisen", anime-geadapteerde hits zoals "Kingdom", "[Oshi No Ko]", "SPY×FAMILY" en "Chainsaw Man", evenals geliefde shojo-manga zoals "Nana" en "Kimi ni Todoke: From Me to You". Bijna 300 titels worden voor het eerst vertaald, waaronder 50 titels die in meerdere talen worden vertaald. Het platform ondersteunt een breed scala aan talen, van Engels, Chinees, Hindi, Arabisch, Spaans en Frans tot Turks, Tagalog, Koreaans, Pools en meer. Meer dan 150 titels zijn shojo-manga, die lezers over de hele wereld een van de meest invloedrijke en duurzame manga-genres van Japan tonen.

"Een van de belangrijkste verantwoordelijkheden van een uitgever is om creatief talent met het publiek te verbinden", zei Hideaki Hayashi, president en vertegenwoordigend directeur van Shueisha. "Japanse manga heeft zich kunnen ontplooien dankzij het gepassioneerde kunstenaarschap van talloze mangatekenaars en de onwrikbare steun van lezers, en is uitgegroeid tot een cultureel fenomeen dat over de grenzen heen over de hele wereld wordt omarmd. MANGA MILLION werd mogelijk gemaakt door de ongelooflijke samenwerking van deze kunstenaars en terwijl we het 100-jarig jubileum van Shueisha markeren, hopen we dat het nieuwe verbindingen met lezers over de hele wereld zal creëren, kansen zal bieden om de rijkdom en diversiteit van mangacultuur te ervaren en toekomstige generaties mangakunstenaars zal inspireren."

Het project is ontwikkeld door middel van een bedrijfsbrede samenwerking tussen alle divisies van Shueisha en brengt shonen, shojo, seinen en een breed scala aan andere manga-genres samen om lezers over de hele wereld te bereiken. Internationale licentiepartners van over de hele wereld gaven ondersteuning aan deze ongekende vertaalinspanning, waardoor MANGA MILLION een van de grootste initiatieven in de geschiedenis van Shueisha werd.

MANGA MILLION is wereldwijd beschikbaar voor een beperkte tijd, gratis en zonder registratie op https://mangamillion.shueisha.co.jp/

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